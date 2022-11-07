加息料近尾聲 月供債券基金

撰文：胡斑

審慎的投資者可考慮短存續期（duration） 的債券，可降低任何國際政局變化，或引致息口進一步上升的潛在風險。存續期並非指債券的到期時間，或者尚有多少還息期，而是通過計算評估債券的本金和利息所有收益的回款時間，藉此評估債券對利率變化的敏感度。

美中期選舉後吸債券

簡單來說，存續期愈長，當利率向上，債券價格跌幅會較大。舉例來說，當利率上升1厘，若該債券的存款期為5年，即其債券價格會跌約5%。因此在加息周期間，短存續期的債券會受到市場追捧，相反在減息期間，長存款期的債券，就會深得投資者喜愛。

這麼要通過複雜的計算才可找出短存續期的債券？ 一般投資者可透過以下簡單法則，粗略估計債券的存款期，就是債券尚餘到期日（time to maturity）和票面息率（coupon rate），這兩項因素對存續期影響最大。

尚餘到期日長，存續期亦相應長，承受更大的加息風險，假設兩種債券的成本一樣，同樣帶來5厘的孳息率，但尚餘到期日不同，較短到期的債券較具優勢，因為可在較短時間取回本金及息率，所面臨的風險就較少。

同樣道理，票面息率越高，存續期亦會較短。若兩種本金相同的債券，享有同樣的尚餘到期日，享有較高票面息率的債券，因為領取的利息較高，回本的時間會較短，所以對利率變動的敏感度也會較低。

債券長期防禦性高

1976至1981年的經濟及通脹格局與今天頗為相近，當時美國通脹及息率均逾10 %，比現時情况更惡劣，當時可說是債市的寒冬期，債價相當波動，甚至顯著下滑，但票息收入幫助抵消了息率上升的負面影響，此段時間債券總回報近乎持平。另外，債價在1986至2008年間橫行20多年，但總回報未有受此影響，持續穩步上揚，這亦是有賴票息收入所作的貢獻。由此可見，債券投資的防禦性相當高，幾乎不受到息率急升的影響。

息率去向頗為明朗，並非投資債券最大的隱憂，反而俄烏戰爭及中美關係仍有得多變動可能，筆者認為在政局不穩下，投資美國國庫債券相對於其他國家的國債或公司債券穩健，即使全球經濟因種種原因不幸步入衰退，美國國庫債券可發揮卓越的避險的功效。

另外，亦可考慮買入由專業人士管理的債券基金，因為很多債券基金早在2021年已增持了短存續期的債券以應對加息風險，而基金好處是除了一筆過投資，亦可以月供方式買入，在價值下跌時買入更多單位，在升市時買入較少單位，透過平均成本法亦有效減低市場短期風險，捕捉資產價格長線上升的機會。

適度買入非美元債券

香港投資者還有一個優勢，就是港元與美元掛鈎，今次美國加息周期間，美元盡收天下顯強勢，英鎊、歐元及日圓等主要貨幣兌美元跌幅顯著，分別曾創37、20及32年新低，而資源出口國如加拿大及澳洲等，匯率相對抗跌力較強。港元在聯匯拉動下，與其他貨幣相比，亦較強勢，投資者可考慮在美國加息周期見頂，如今年年底或明年第一季，適度買入非美元的國家發行的債券，既享票息收入及債價潛在升值空間，亦賺取匯價的升幅。不過在買入時，不要單純看匯價，亦要研究有關國家及地區的經濟走勢。

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[退休綢繆]