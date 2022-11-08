內地10月出口跌0.3% 遠遜預期

【明報專訊】內地海關總署公布，10月以美元計算出口按年跌0.3％，遠低於市場預期的升4.5%，亦低於9月升5.7%，為2020年5月以來最差，當時出口為跌3.5％。進口按年跌0.7％，符合市場預期。月內錄貿易順差851.5億美元，較上月輕微擴大，惟遜市場預期。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，月內進出口減弱或與「二十大」經濟活動受限有關，滯後的進出口訂單增量或在今月反映，目前仍未能判斷出口萎縮。
數據顯示，今年首10個月東盟、歐盟及美國是中國最大3個貿易伙伴。期內中國對東盟出口增長20.5%，進口增長5.6%。中國對歐盟出口增長14%，進口跌6.3%。中國對美國出口及進口分別增長6.6%及0.3%。
莊太量表示，歐美等國需求疲軟，加上去年高基數效應，今年進出口表現定必較去年弱，由去年的高位回落至2020年中水平。莊又表示，進口表現亦定必較去年弱，因取決於內地消費力，內地經濟方向「要否開關」至今仍不明確，多地受封城防控影響，經濟活動受阻。今年首10月出口增長11.1％，進口增長3.5％，貿易順差7277億美元，擴大43.8%。
匯豐分析報告指出，內地進出口出現兩年以來首次下跌，隨着利率上升，高通脹導致購買力下降，特別在發達市場，需求明顯減弱，同時人民幣貶值抑制進口需求。不過主要商品的進口量仍保持在健康正數區間，顯示內地經濟持續復蘇迹象。
另外，國家外匯管理局表示，截至10月底，外匯儲備規模為30,524億美元，按月上升235億美元，升幅為0.77%；但按年仍下跌5.1%。外管局指經濟韌性強等長期向好的基本面不會改變，將繼續支持外匯儲備規模保持總體穩定。而香港金管局同日公布，截至10月底的外匯儲備資產為4172億美元，按月淨減20億元或0.4％，並較去年同期下跌16.2％。