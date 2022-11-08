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女性獨董漸增 獨董協會：部分行業仍難覓

【明報專訊】港交所（0388）今年初修訂的《企業管治守則》及《上市規則》，要求上市公司於2024年底前董事會成員須性別多元，屆時所有在港上市公司的董事會最少有一位女性。按港交所統計數據，香港上市公司女董事比例近年正逐步提升。但獨立董事協會表示，部分行業上市公司，在尋找女性獨立董事時困難較大。

港交所網站的統計資料顯示，擁有女性董事的上市公司比例在過去數年持續增加，未有女獨董的公司比例，由2019年的33.1%持續下降至今年的26.5%，4年間累降6.6個百分點；上市公司女獨董的整體佔比，亦增至逾16%（見表）。

逾兩成企業女董事佔比未達標

獨董協會常務副會長盧華基表示，女性在風險管理上較男性有優勢，因男性始終在決策上比較進取，女性則會從細微之處和長遠發展着手，例如管理人力資源、培育人才等方向，兩者可互補助公司發展。但翻查資料顯示，港上市公司於2022年未有包括女獨董在內的女董事比例有改善，但仍有逾兩成半未達標，今年下半年便有藍籌藥股石藥（1093）在女獨董辭任後，令董事會成員變全男班。

獨董協會昨日聯同恒大和普勤發布有關調查，提及支持港交所倡議的性別多元，但指特定行業如建築和生物科技業較難找女獨董，加上新任獨董初期對公司認識不深，話語權亦不大；因此提倡放寬現行獨董擔任超過6間上市公司須發通函解釋，以及於同一上市公司任職超過9年須經公司委員會通過的要求。

倡寬任職要求 退休者可加入

獨董協會常務副會長羅卓堅認同並支持董事會有女性參加，但認為性別因素外是否具備合適的專業資格更為重要，因行業的知識較影響提倡意見和長遠發展，建議放寬要求因有些退休獨董在專業行業上具資深資歷，已退休身分有更多時間身兼不同公司獨董，以處理問題和提出意見；而特定行業如建築公司因須到地盤視察，未必有太多女獨董願意參與，放寬獨董同時身兼多職更加有其必要。

明報記者 馬意文