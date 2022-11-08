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內房銷售仍弱未脫險 料當局加碼穩定樓市

標籤：經濟

【明報專訊】內地房地產企業債務問題持續，渣打（2888）在第三季就內地商業房地產作出1.3億美元（約10.14億港元）信貸減值，首三季累計3.67億美元（約28.63億港元），佔全行信貸減值達74.29%。行政總裁溫拓思（Bill Winters）指出，現時內地居民對房價失去信心，拖累銷售疲弱，高質素的房企也難以平衡其現金流，市場仍然面臨巨大的壓力。即使政府目前已提供救助政策，不過他認為仍未足夠，目前距離脫離最危險的時間仍維持尚早。

溫拓思指出，其他市場解決房地產危機，一是由政府採取政策幫助，或者任由樓價急挫一段時間後恢復。由於房地產對內地經濟相當重要，所以他認為內地不會希望房價大跌，而會再加強刺激措施穩定市場，雖然內地房地產暫時仍保持低位，但相信中期會有健康的恢復。

環球加息遏通脹 市場波動增

環球央行為應付通脹大幅加息，是今年銀行業的另一焦點。溫拓思預期，聯儲局會在12月放緩加息幅度至0.5厘，2月再放緩至0.25厘，今輪加息會在明年中升至終端利率約4.5厘至4.75厘，並維持一段時間。他指出央行最大的挑戰，是如何判斷通脹降至什麼程度適合減息，「應待降至2厘的通脹目標才開始減息嗎？但經濟衰退令失業上升，會使社會相當痛苦。」

大幅加息也令今年市場遇上不利消息時的波幅放大，如英國匯債價格在9月底因減稅方案而急挫。對於會否演變為金融危機，溫拓思認為機率不大，因為銀行資本遠較2008年金融海嘯時強勁，有更好的監管工具，而市場亦有足夠流動性。雖然金融系統仍有如英國退休金投資等脆弱之處，但他認為只是少數。

溫拓思指出，利息升至過去十多年的高位，加上能源問題，美國、英國和歐洲經濟難免衰退。不過，他稱，渣打在亞洲、中東、南亞和非洲市場經營，雖然利率上升長遠不利經濟，但短期而言該行能從此獲利但付出不多的成本，正是理想的市場佈局。他表示該行已有不少資本應付意外情况，「我們或要經歷一場風暴，但我懷疑威力或只是像11月的八號風球（般微弱）。」