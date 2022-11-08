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期貨風控指引年底諮詢 未建議斬倉

標籤：經濟

【明報專訊】證監會證實計劃就期貨經紀交易活動風險管理的制定一套監管指引，並擬在年底就指引建議內容公開諮詢。證監會指監管指引建議參考了海外市場的風險管理要求，並將現有散落於不同監管規則的風險管理要求制度化，但強調並無建議期貨經紀對未能補交孖展按金要求的客戶「斬倉」。

對於有報道指證監擬對期貨經紀制定風險管理指引，證監會發言人接受查詢時證實正就草擬中監管指引向業界「軟諮詢」，並將於今年底前諮詢公眾。鑑於過去兩年金融及商品期貨市均曾現極端市場波動，證監會跟進發現有期貨經紀客戶蒙受虧損，卻未能補足孖展差額。部分個案中期貨經紀受嚴重影響，需安排緊急資金或財政援助以避免失責或確保符合監管資金要求。證監會認為是制定就風險管理制定詳盡指引的適當時候。

稱參考海外市場監管要求

證監會稱建議亦參考了主要海外市場對期貨經紀孖展監控、壓力測試及保障客戶資產等方面的監管要求。另為制定風險管理指引建議，證監會在2021年底檢視了40家不同規模期貨經紀行的孖展及其他風險管理措施，並就建議主要內容與包括本地及國際期貨經紀行的代表進行討論。至於報道指證監會建議在30天內兩度不符追收孖展要求的客戶，期貨經紀應強制平倉（即「斬倉」），證監會則強調建議並無相關要求。期交所則有明文要求期貨市場參與者，只可為繳足最低孖展按金的客戶處理交易。