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宏利：維持舒適退休生活 須月花21287元

標籤：經濟

【明報專訊】宏利投資管理發布《不一樣的亞洲》研究報告，指出港人維持舒適退休生活的每月開支平均需要21,287元，但根據公司的退休生活估算機，港人退休後的每月收入大約只有9600多元。宏利投資管理亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管譚旭耀建議，應為退休作準備，盡早開始投資，以爭取較佳回報從而享有舒適的退休生活，不應單純持有現金。

港人逾四成資產為現金

宏利的調查發現，港人平均將41%的家庭資產用於現金及銀行存款。譚旭耀認為要為退休早作準備，及早作出長線投資部署，結合各種投資產品，包括強積金、保險產品等，再通過分散資產組合以降低投資風險。同時，退休後亦要維持投資。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，雖然短期內通脹將維持至明年中，市况亦比較波動，不過退休是長遠的投資規劃，現時5年期資產類別預測普遍亦高於通脹，例如歐洲股票、亞太股票（日本除外）的回報已高達逾11%（見圖）。回報率遠較純持有現金優厚。

盧淑華稱原先預計由疫情帶動的通脹只短暫，不過其後出現俄烏戰爭，相信通脹要到明年中才會大幅回落，料長期通脹率將升至略高於2%水平。她預計，美國加息周期下美元強勢，普遍貨幣貶值，明年中結束加息周期以及未來美國經濟或陷入衰退，刺激其他貨幣反彈，惟港元與美元掛鈎未能受惠，加上內地經濟增長放緩，從5年期資產展望來看，對內地、香港股票和香港固定收益資產持「中性」看法。

美股方面，盧淑華認為，現時估值高昂，與新興市場有明顯落差，因此持「偏低至中性」看法，較看好新興市場和亞洲（日本除外）的股票市場，相信其盈利增長較強勁。