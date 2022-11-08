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Meta傳裁員數千人 冠科企 彭博：Twitter削逾90%印度員工

【明報專訊】環球經濟前景轉弱，繼Twitter（美：TWTR）上周大規模「瘦身」，Facebook母企Meta（美：META）也準備大規模裁員。《華爾街日報》引述知情人士稱，Meta最早於周三開始裁員，受影響員工可能達數以千計。截至9月底，Meta僱有逾8.7萬名員工。據稱，今次將會是Meta成立18年來首次大規模裁員，雖然其裁員比例將少於Twitter裁減約一半員工的幅度，但在科技行業今年緊縮開支之際，Meta的裁員人數預計將會是大型科技公司中最多。Meta股價早段升5%。

Meta旗下的元宇宙部門Reality Labs今年頭9個月累計虧損94億美元，料明年虧損仍會擴大。Meta股價今年以來跌逾七成。行政總裁朱克伯格此前曾提出重組團隊、精簡人手，預告Meta到2023年的員工數目可能比今年少。

部分股東促Meta減支出

Meta發言人未評論裁員的消息，僅重申朱克伯格近期的表態，強調要將資源集中在少數優先的增長領域。這意味Meta部分團隊仍會增聘人手，但多數團隊的規模將在明年持平或萎縮。朱克伯格此前表示，目前的發展重點，將放在Reels短片推送、廣告投放及元宇宙探索等人工智能項目。

Meta像其他科技巨頭一樣，受惠於新冠疫情期間網上活動增加而在此前大幅增聘人手。在2020和2021年合共增聘超過2.7萬人，並在今年頭9個月再增聘逾1.5萬人。不過面對TikTok等競爭，加上蘋果（美：AAPL）收緊私隱政策影響其投放定向廣告的能力，令Meta收入放緩，自由現金流在第三季大跌98％，部分股東已敦促Meta減少支出。

此外，上周進行裁員的Twitter，據報在印度市場手起刀落。彭博社引述知情人士稱，Twitter解僱了90%以上的印度員工。印度是科網企業重要的增長市場，不過據稱Twitter在印度僱用的200多名員工當中，僅10多人獲留任，當中被削減的職位主要來自工程及產品團隊。其他被削減的職位，包括市場營銷、公共政策及企業傳訊等，暫未知裁員對Twitter在印度市場的影響。單是印度總理莫迪已擁有逾8400萬追隨者，而支持不同政黨的印度網民日常透過Twitter進行激烈的政治對話。

Twitter在全球削減接近3700名員工，相當於五成人手。不過彭博社指出，Twitter在裁員後才發現炒錯部分人，並聯絡數十名被解僱員工重返崗位，相信他們的經驗有助於公司改革。Twitter準備推出新的Twitter Blue訂閱服務，用戶支付7.99美元月費後，可獲「藍剔」的身分確認標記。

馬斯克警告永久封禁假冒帳戶

根據Twitter的內部消息，Twitter將在11月9日的美國中期選舉翌日才開始向訂戶發放「藍剔」標誌。新措施原訂在11月7日推出，但憂慮到可能有人會在選舉期間，冒名頂替他人身分進行認證而造成混亂，因此將新措施押後。

Twitter行政總裁馬斯克警告，Twitter將永久封禁假冒他人的帳戶。此前多位知名用戶將自己帳戶的名字改為馬斯克，並以馬斯克的照片當頭像。馬斯克表示，今後冒充他人身分，卻沒有標明自己是「惡搞」帳號，將被永久封禁，不會預先通知。馬斯克又透露將引入新功能，讓用戶發表較長篇幅的帖文，毋須再把電腦屏幕的內容截屏。

（綜合報道）

[國際金融]