英樓價按月挫0.4% 逾一年半最大跌幅

Halifax的數據與全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）的數據一致。該協會上周公布，英國10月樓價按月跌0.9%，是新冠疫情爆發以來最大跌幅。Halifax的分析指出，英國生活成本上漲，民眾對按揭貸款的負擔能力捉襟見肘，經濟逆風料將令樓市放緩。部分地產經紀商更預期，英國樓市的按年變幅，可能在12個月內轉為負值。

按息漲至逾6厘

英倫銀行過去一年加息8次，過去支撐樓市的低廉借貸成本已急劇上漲。英國的按揭貸款利率由一年前約1厘，升至現在超過6厘。英倫銀行上周將基準利率上調至3厘，是2008年以來最高水平，並預告未來幾個月仍可能進一步加息，以控制目前按年升幅達雙位數的通脹率。

英國首相辛偉誠正計劃透過加稅及削減支出，協助英倫銀行控制通脹，惟這可能令英國樓價進一步受壓。此外，雖然前首相卓慧思大部分財政刺激措施已煞停，而英倫銀行已實施緊急干預穩定債市，惟前政府造成的混亂，推高了借貸成本。英國按揭利率仍居高不下，11月的兩年期定息按揭利率維持在6.45厘左右，令樓市受壓。

不過，彭博行業研究的調查指出，35.6%受訪倫敦準業主希望在短期內置業，原因是為了擺脫租務市場。由於部分業主將按揭貸款上升負擔轉嫁給租客，令部分租客希望置業。

（綜合報道）

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