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蘋果降iPhone 14產量目標300萬部

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，蘋果（美：AAPL）將iPhone 14的產量目標下調300萬部，由原先的9000萬部，下調至8700萬部或以下。據稱，產量減少的原因是iPhone 14及14 Plus機型的需求，相比於高端的Pro及Pro Max機型疲軟，加上蘋果代工商鴻海的鄭州廠房受疫情影響而產量受限，也影響到產量目標。蘋果股價早段跌1%。

蘋果表示，雖然14 Pro和Pro Max需求強勁，但由於鄭州的組裝線受防疫封控措施影響而產能顯著下降，令Pro和Pro Max機型的出貨量將低於此前預期，用戶取得新機的時間將會延長。分析認為，全球10%以上的iPhone產能會受到影響。

市場靜待周二舉行的美國中期選舉。政局未明之際，美股3大指數早段個別發展，道指升約100點，納指微跌。美國10年期國債孳息率在4.2厘高位徘徊。

IMF：全球CPI升幅或近見頂

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）昨表示，全球的消費者物價指數（CPI）升幅或接近見頂，但可能難以回落。美國將於周四公布10月消費者物價指數，分析師預期升幅可能輕微回落，但按年升幅仍可能達到8%。紐約聯儲銀行前行長杜德利（Bill Dudley）表示，在連續4次加息0.75厘後，聯儲局在就業市場降溫方面仍「一事無成」，仍有很多工作要做，惟聯儲局加息已為世界其他地區帶來痛苦。

（綜合報道）

[國際金融]