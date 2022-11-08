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劉宇亮：世盃將至 看好體育用品股

【明報專訊】上星期提到各部門響應，並積極回應認真傳達學習黨的二十大精神，加強部門協作，維護股市、債市、樓市健康發展，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中概股底稿審計工作較原定時間提早結束，表面進展較預期順利，未見提及中美雙方對此輪審計工作結果的表態，還待美方公布結果後作定論。

上周大市抽升逾1300點，一舉升穿16,000點水平，以及20天移動平均線，日線圖初步呈現一浪高於一浪的形態。跌勢已在14,597點見底，反彈浪已經展開，估計至少上達50天線（現為17,500點）才止步，港股成交配合反彈可持續。

港股成交配合反彈可持續

板塊方面，筆者看好體育用品股，國家體育總局等8部門共同印發了《戶外運動產業發展規劃（2022至2025年）》。其中提出，到2025年，戶外運動產業高質量發展成效顯著，基本形成供給與需求有效對接、產業與生態協調發展、產品與服務品牌彰顯、業態與模式持續創新的發展格局。戶外運動場地設施持續增加，普及程度大幅提升，參與人數不斷增長，戶外運動產業總規模超過3萬億元人民幣。規劃提出，加快戶外運動用品製造業轉型升級。加強新材料、先進技術與設備在戶外運動用品製造領域的應用，不斷提高研發製造水平，打造中國智造品牌。另外，本屆卡塔爾世界盃會於11月舉行，是首次在中東國家以及北半球冬季舉行的世界盃賽事，體育用品股定能受惠於國家政策和世界盃運動熱潮。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]