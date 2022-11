梁天卓：贏在起跑線的政策

在不少社會裏,投資在教育除了是投資在社會未來的人力資本之外,同時亦是增加社會流動,減少社會積怨的一項投資。從這角度看,政府除了直接投資在教育(尤其是學前教育)之外,還可以做什麼令(尤其是基層家庭的)小孩更能贏在起跑線呢?

最近有幾名經濟學者利用美國的數據分析政府的收入補貼如何影響小孩的長遠發展。話說美國一直有一項名為收入所得稅務優惠(Earned Income Tax Credit, EITC)的收入補貼政策,當中有小孩的家庭可以獲得額外的補貼,有趣的是一個家庭是否有小孩是以稅收年度(美國的稅年是1月至12月)來劃分。換言之,兩個在各方面條件相同但分別在12月底和1月迎來小朋友的家庭在收入補貼可以有很大的分別,前者可以在小朋友剛出生時就獲得補助,大大減輕當時的各種負擔,後者則需要等上一年才可獲得補助。

「細B」早獲補貼 將來收入較高

你可能會問:只是提早一年獲得補貼,幫助應該不會太多吧?不過,要留意的是,受這政策影響的全都是低收入家庭,而這額外收入補貼平均可高達合資格家庭的年收入一成至兩成,對這些家庭可以說是旱逢甘露。在這一篇名為《Investing in Infants: The Lasting effects of Cash Transfers to New Families》的學術文章裏,幾名學者就發現提早獲得補貼(即12月出世)的小朋友將來的收入明顯地比延後才獲補貼(即1月出世)的小朋友要高:

Overall, we find that children earn one to two percent more during their twenties per $1000 received during infancy. These effects persist to older ages. For the earlier cohorts for which we can observe longer-term outcomes, we continue to estimate substantial increases in earnings at ages 29-31 and 32-34 of two to three percent per $1000 received during infancy.

既要投資教育,又要增加社會流動,增加小孩免稅優惠或收入津貼是一個選擇。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[梁天卓 經濟學爸]