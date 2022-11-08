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薛偉傑：衛星通訊勢成高檔手機標準配套

【明報專訊】假設你出海遇險，或者身處荒漠無人區，又或者遇上地震，附近的電訊設施全部損壞，智能手機完全無法接收到流動通訊網絡的信號時，透過衛星網絡向外界發出文字和位置信息求救，與外界保持聯繫，並將多個位置生成軌迹地圖，可能成為你的唯一希望。

Mate 50緊急時 可發衛星短訊求救

這就是華為在9月6日發表的Mate 50系列手機首度整合的「北斗三號」衛星導航系統的短報文通訊服務。這也令Mate 50成為全球第一款加入衛星通訊技術的智能手機，僅僅比加入類似的衛星短訊求救功能、但與另一衛星網絡Globalstar合作的蘋果iPhone 14系列手機早了不到2日發表。

坦白說，這個功能是否確實有需要實在見仁見智。有些手機用戶覺得，他們可能一輩子也未必會用到這個功能。但亦有人認為，不怕一萬、最怕萬一，這種既可連接地面流動通訊網絡、又可連接衛星發出文字和位置信息求救的「雙模手機」，帶來了「時刻在線」的安全感。華為常務董事兼終端業務首席執行官余承東當然是屬於後者。

事實上，兩個舉足輕重的智能手機業者同時支援衛星通訊功能，確實可能在行內帶起了風向，尤其是在內地。

內地品牌料群起仿效

「天眼查」的信息顯示，目前內地已有上千項的「北斗衛星」相關專利正在申請中。其中，申請者就包括OPPO、榮耀、小米等多家手機生產商或者其關聯公司。

而華為方面就更加乘勝追擊，在10月31日宣布，稍後推出的新款摺疊屏旗艦Mate Xs 2，也將會支持「北斗三號」衛星導航系統的短報文通訊服務，成為全球第一款加入衛星通訊功能的摺疊屏手機。

不過，將這個主題推到上最高潮的，還是11月4日國務院新聞辦公室發表《新時代的中國北斗》白皮書之後的記者會。

擬增低軌道衛星 仿「星鏈」提供服務

在記者會中，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其表明，現在只有中軌道和高軌道衛星的北斗系統，未來考慮要納入低軌道的衛星，構建成一個高中低軌道的導航星座。

這個星座除了提供可靠、性能更好的定位導航服務之外，還希望通過高中低軌衛星的融合，以及和流動通訊、低軌道衛星通訊的融合，提供一張高精度、高可靠性、強大的時空網。

首先，全世界用戶都能分享到5厘米甚或2厘米的定位精度。此外，還要融合多種技術和手段，達到無縫覆蓋，解決所有空間的問題。「我們要走得更遠，向深空走。」

冉承其還說，2035年是北斗的一個目標，希望在這個基礎上做得更好，在任何時候都有北斗高可靠的優質服務。當然，還要通過這種優質服務帶動經濟、社會、產業鏈的發展。

冉承其這番說話，被內地傳媒普遍解讀為，北斗系統不但只要加入低軌道衛星，而且其目的並不只是為了提高定位和導航精度，還是要好像SpaceX的「星鏈」（Starlink）網絡般能夠提供互聯網服務，兼且要和流動通訊網絡達到無縫整合。

平心而論，由於通訊頻譜及太空的低軌道資源十分有限，低軌道衛星通訊網絡已成為大國的戰略博弈必爭之地。而美國SpaceX的「星鏈」已率先搶佔了低軌道衛星佈局，內地要發展類似的低軌道衛星星座，也無可厚非。再者，當5G向6G演進時，亦必定會涉及「天地一體化」通訊。

但業內人士估計，一個低軌道衛星星座要做到起碼的全球覆蓋功能，最少也要有144枚衛星。若效果要不太差，更加要有數百枚甚至上千枚衛星。

中國內地要在未來13年發射這麼多低軌道衛星，勢必要在「一箭多星」的技術上有所改進，而且還要成功發展出可重用火箭（至少也要重用第一級）。

另外，現時Mate 50和iPhone 14的衛星短訊功能，僅屬於初步的探索。要將透過衛星網絡進行的通話、睇片和高速上網功能也整合到智能手機，而又不會大幅增加體積和耗電，必須在天線、射頻晶片及處理器等技術上取得重大突破。但偏偏這些都是內地較弱的幾個環節。

因此，有業內人士估計，短期內，雖然衛星通訊功能會成為高檔智能手機的標準配備，但兩個網絡要真正密切地整合，至少還需要5年以上。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]