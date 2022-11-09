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內地10月乘用車銷量升7.3％

【明報專訊】乘聯會公布10月車市報告，月內乘用車銷量按年升7.3％至184萬輛（見圖），按月則跌4.3％。首10月累計銷量升2.7％至1695.2萬輛，其中購車稅優惠政策啟動以來的6至10月銷量按年增加156萬輛，增量貢獻巨大。乘聯會表示，10月車市平穩增長，不過近期各地疫情反彈，經銷商閉店比例增加，市場展廳流量和訂單情况出現較大影響，預計年底汽車消費需求出現較大風險和不確定。

近期疫情反彈 經銷商閉店增

10月新能源乘用車銷售55.6萬輛，按年升75.2％，按月跌9％。10月新能源車國內零售滲透率30.2%，較去年提升11個百分點。首10月新能源乘用車銷售達443.2萬輛，按年升1.1倍。品牌方面，比亞迪（1211）銷量20.6萬輛居首位， 一汽大眾13.7萬輛排第二，吉利（0175）13.4萬輛排第三。乘聯會表示，油價上升而電價鎖定，帶動電動車訂單表現持續較強。

乘聯會又表示，隨着購車稅率減半政策實施進入倒數階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，但車價仍處低位，1月消費者的購車緊迫性仍不高。乘聯會又表示，隨着石油輸出國組織減產帶來的油價上升，加上美聯儲加息以至全球需求疲軟，而11月中國出口市場在高基數水平的影響下可能減速，但車企加大出口力度，預計對車市的拉動仍有較大貢獻。