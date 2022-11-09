晨星：虛擬資產期貨ETF「極易波動」 九大美上市ETF今年內跌24％至60％

【明報專訊】港府研引入虛擬資產期貨ETF（交易所買賣基金），為散戶打開投資虛擬資產的缺口。美資機構晨星（Morningstar）研究團隊發出最新報告，形容虛擬資產期貨ETF為「極易波動的資產類別」，就以該機構有追蹤的最大9隻在美上市的ETF為例，今年首10個月全線下跌，表現最差的累積跌幅高達六成（見表）。研究團隊重申相關投資工具屬於投資者的組合戰略配置而非投機交易，更強調散戶沾手前，必須了解背後的投資原理。
晨星表示，自集團今年4月在美推出「虛擬資產」的基金類別以來，截至今年10月底止，旗下ETF數量急增逾一倍至47隻，主要為虛擬資產期貨ETF；當中有逾10隻虛擬資產ETF於加拿大及澳洲掛牌。資料顯示，劃入晨星虛擬資產類別當中，九大在美上市的ETF今年內均見下跌，跌幅介乎24.4%至60.1%，以灰度（Grayscale）旗下Grayscale Digital Large Cap ETC（美：GDLC）挫逾六成表現最差。
綜觀亞太區現時情况，暫時只有澳洲市場推出一系列的虛擬資產ETF，惟虛擬貨幣價格愈跌愈有，澳洲資產管理機構Cosmos Asset Management擬將旗下兩隻虛擬資產ETF，從芝加哥期權交易所（CBOE）申請退市。值得留意的是，該ETF不是直接投資於虛幣，而是追蹤加拿大資產管理公司Purpose Investments所發行的虛擬資產ETF產品。隨着港府改變對虛擬資產的態度，證監會上周亦宣布允許虛擬資產期貨ETF在港上市，散戶有望在港進行虛擬資產相關交易。事實上，美國早於2021年10月推出首隻比特幣（bitcoin）期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO），正於紐交所掛牌，香港的散戶投資者可以透過美股市場投資虛擬資產期貨ETF。
晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑認為，儘管香港投資者買賣虛擬資產期貨ETF非新鮮事，但虛擬貨幣價格走勢極易受到市場消息影響，若香港投資者買賣在港發行的虛擬資產期貨ETF時，則有助減少因時差帶來的交易損失。他強調，散戶在參與虛擬資產期貨ETF交易前，必須了解背後的真正資產、虛擬資產市場的風險如何轉化為期貨，最終轉化為虛擬資產期貨ETF。
根據彭博終端機報價，「龍頭」虛幣比特幣的價格由今年初約4.63萬美元，反覆向下至昨天約1.97萬美元，年內跌幅高達57.5%。另一主流虛幣以太幣（ETH）亦從今年初約3700美元水平，跌至昨天不足1500美元，年內跌幅近六成。而昨日由加密貨幣交易所FTX發行的代幣FTT於亞洲交易時段一度急跌逾三成，主要源於有報道指FTX傳出資金危機，引發是次市場恐慌。比特幣價格亦受拖累下跌，由昨天早上近20,700美元，跌至昨晚10時的19,576美元。