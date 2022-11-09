晨星：虛擬資產期貨ETF「極易波動」 九大美上市ETF今年內跌24％至60％

明報記者 蔡穎霖

晨星表示，自集團今年4月在美推出「虛擬資產」的基金類別以來，截至今年10月底止，旗下ETF數量急增逾一倍至47隻，主要為虛擬資產期貨ETF；當中有逾10隻虛擬資產ETF於加拿大及澳洲掛牌。資料顯示，劃入晨星虛擬資產類別當中，九大在美上市的ETF今年內均見下跌，跌幅介乎24.4%至60.1%，以灰度（Grayscale）旗下Grayscale Digital Large Cap ETC（美：GDLC）挫逾六成表現最差。

「非投機交易」 籲散戶投資先求知

綜觀亞太區現時情况，暫時只有澳洲市場推出一系列的虛擬資產ETF，惟虛擬貨幣價格愈跌愈有，澳洲資產管理機構Cosmos Asset Management擬將旗下兩隻虛擬資產ETF，從芝加哥期權交易所（CBOE）申請退市。值得留意的是，該ETF不是直接投資於虛幣，而是追蹤加拿大資產管理公司Purpose Investments所發行的虛擬資產ETF產品。隨着港府改變對虛擬資產的態度，證監會上周亦宣布允許虛擬資產期貨ETF在港上市，散戶有望在港進行虛擬資產相關交易。事實上，美國早於2021年10月推出首隻比特幣（bitcoin）期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO），正於紐交所掛牌，香港的散戶投資者可以透過美股市場投資虛擬資產期貨ETF。

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑認為，儘管香港投資者買賣虛擬資產期貨ETF非新鮮事，但虛擬貨幣價格走勢極易受到市場消息影響，若香港投資者買賣在港發行的虛擬資產期貨ETF時，則有助減少因時差帶來的交易損失。他強調，散戶在參與虛擬資產期貨ETF交易前，必須了解背後的真正資產、虛擬資產市場的風險如何轉化為期貨，最終轉化為虛擬資產期貨ETF。

FTT代幣急跌 比特幣跌穿2萬美元

根據彭博終端機報價，「龍頭」虛幣比特幣的價格由今年初約4.63萬美元，反覆向下至昨天約1.97萬美元，年內跌幅高達57.5%。另一主流虛幣以太幣（ETH）亦從今年初約3700美元水平，跌至昨天不足1500美元，年內跌幅近六成。而昨日由加密貨幣交易所FTX發行的代幣FTT於亞洲交易時段一度急跌逾三成，主要源於有報道指FTX傳出資金危機，引發是次市場恐慌。比特幣價格亦受拖累下跌，由昨天早上近20,700美元，跌至昨晚10時的19,576美元。