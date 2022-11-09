港長期停牌公司增一成 主因核數師

復牌公司按年升24％

致同中國法證調查服務主管合伙人湯飈表示，疫情影響逐步減輕，一些公司亦找到「白武士」或新投資者得以復牌。

致同香港法證調查服務總監林肇基指出，核數師是觸發上市公司停牌的主要因素，今年來自核數師的欺詐指控由去年50%上升至創新高的58%，大多為市值少於100億元的中小型上市公司。其中最為關注的問題為誇大資產、低估負債及誇大支出。湯飈預計，隨着監管機構對上市公司及核數師的規管愈趨嚴格，預計未來上市公司停牌主要觸發點仍與核數師為主。

此外，在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的停牌個案今年佔21%，按年下跌8個百分點，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中60%的公司在欺詐指控發生後的6個月內更換董事。由監管機構觸發的個案比例佔15%，較去年的13%稍有增加，主要關注點為董事行為不當及洗黑錢。而由沽空機構觸發的個案近年一直遞減，今年下跌至6%，所有今年被沽空機構指控欺詐的公司均沒有停牌。