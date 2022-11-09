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港長期停牌公司增一成 主因核數師

標籤：經濟

【明報專訊】致同（香港）會計師事務所發表針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究，結果顯示，本港長期停牌的公司有上升趨勢。截至今年8月底，本港停牌逾3個月的上市公司按年增加約一成至123間，佔現時上市公司總數近5%，當中，核數師是觸發停牌的主要因素。不過，今年復牌公司數目亦錄得升幅，按年升24%至31間 。

復牌公司按年升24％

致同中國法證調查服務主管合伙人湯飈表示，疫情影響逐步減輕，一些公司亦找到「白武士」或新投資者得以復牌。

致同香港法證調查服務總監林肇基指出，核數師是觸發上市公司停牌的主要因素，今年來自核數師的欺詐指控由去年50%上升至創新高的58%，大多為市值少於100億元的中小型上市公司。其中最為關注的問題為誇大資產、低估負債及誇大支出。湯飈預計，隨着監管機構對上市公司及核數師的規管愈趨嚴格，預計未來上市公司停牌主要觸發點仍與核數師為主。

此外，在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的停牌個案今年佔21%，按年下跌8個百分點，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中60%的公司在欺詐指控發生後的6個月內更換董事。由監管機構觸發的個案比例佔15%，較去年的13%稍有增加，主要關注點為董事行為不當及洗黑錢。而由沽空機構觸發的個案近年一直遞減，今年下跌至6%，所有今年被沽空機構指控欺詐的公司均沒有停牌。