輝達避禁令 向華供應降格晶片 A800符美限速要求 客戶無法提升性能

至少兩家中國伺服器供應商已在官網推銷採用A800晶片的產品。一個中國經銷商的網站，詳細介紹了A800的規格。若與A100作對比，A800的晶片間（chip-to-chip）數據傳輸速度為每秒400GB，低於A100的每秒600GB。美國政府的出口管制，將傳輸速度限制在每秒600 GB或以上。

原先A100獲阿里騰訊採用

原先的A100晶片，被廣泛應用於阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、百度（9888）等科技巨頭的伺服器及人工智能技術。由於數據中心需要先進繪圖晶片來處理大量信息，美國政府針對出口中國的繪圖晶片實施速度限制，從而限制它們的效率，並影響超級電腦等運算。

研究機構CCS Insight分析師Wayne Lam表示，A800看來是重新包裝的A100。他指出，由於中國是輝達重要市場，重新配置產品可規避貿易限制，符合商業利益，不過由於每個數據中心須用上數以千計的繪圖晶片，意味其數據傳輸能力顯著下降。

輝達曾預告，由於高端晶片出口受限，在截至10月底第三財季，對華約4億美元的晶片銷售額可能受到影響，提供替代晶片有助其緩和財務損失。

最快周三向中國提供報價

《華爾街日報》引述知情人士稱，輝達預計市場對A800的需求很高，據稱輝達最快周三開始在中國提供報價，預計未來數周可開始發貨，潛在買家包括戴爾（美：DELL）等美國公司，將A800用於在中國銷售的產品。

美國政府8月收緊對內地的出口管制措施，禁止中國進口利用美國設備製造的先進半導體，應用於超級電腦及人工智能技術的尖端繪圖晶片被限制向中國出口。Nvidia當時向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，美國政府下令其停止向中國內地及香港出口最新兩代旗艦晶片A100和H100。出口禁令引起投資者擔憂，拖累輝達股價今年以來累計跌近五成。到上月，美國政府進一步收緊禁令，除限制先進晶片出口，也限制向中國提供先進晶片的製造設備，並限制美國公民和企業，向中國的半導體製造商提供直接或間接支援。

美國目前也在多個領域制裁俄羅斯，不過彭博社引述知情人士稱，美國財政部和國務院暗中要求摩通（美：JPM）及花旗（美：C）等華爾街大行，與部分俄羅斯戰略企業保持業務往來，繼續向俄氣（Gazprom）、化肥生產商Uralkali PJSC等，提供美元結算等基本服務，確保不受西方制裁影響的領域繼續運作，避免對環球經濟造成衝擊。

（綜合報道）

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