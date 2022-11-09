科技園園區公司推動 應用創新科技改善樂齡生活

GIES由香港特區政府及香港社會服務聯會聯合主辦、科技園公司協辦，今年科技園公司以「樂齡創科樞紐」為主題的展覽館，展出45間夥伴企業和培育公司的樂齡科技創新方案，涵蓋七大類別，包括生命體徵監測、復康及認知護理、跌倒風險管理及防遊走裝置、服務營運支援、健康生活科技、感官輔助和健康篩查。

「樂齡創科樞紐」展覽館亦劃分「院舍照顧展區」及「居家安老展區」，前者展出輔助院舍運作的科技方案；後者則以互動方式展出12項居家安老方案，並由一眾長者大使作講解。該展區由科技園公司和嶺南大學合辦，集合了20位受專業訓練的長者作為樂齡科技大使，向公眾分享他們的親身體驗。另外，GIES亦舉行了一場主題論壇—「善用樂齡科技提升照顧—疫後發展方向」，邀請多位政府代表及行業領袖提供寶貴意見。

人工智能評估體格健康 預防各種肌肉骨骼疾病

「老友記」常受肌肉、骨骼疾病，甚至是各種嚴重痛症困擾，一旦病發需接受長期治療。成立約三年的DRESIO Limited集合了物理治療師、運動科學家及人工智能工程師團隊，開發出一套「體健寶—長者體格健康評估系統」。DRESIO Limited創始人及首席執行官邢增福表示：「近年在Covid-19疫情下，我們收到許多院舍要求，希望以無接觸的方式為『老友記』檢查體格健康，促成開發這套系統。」該系統透過簡單的「評估三步曲」，進行健康風險評估，「老友記」無須配戴何設備，只需在按指示在鏡頭先做動作，系統會透過人工智能作出實時偵測，並且提供即時查閱報告和推薦的居家運動。

利用人工智能技術，系統自動提取「老友記」的三維生物力學數據，包括關節距離、關節角度、平衡力、關節活動、角速度、關節活動幅度，並且分析各種肌肉及骨骼疾病風險。「以往『老友記』出現嚴重痛楚，才能發現痛症及其他疾病；如今透過運動分析，更加準確偵測他們的體格狀況，例如重心偏移、平衡力不足等，及早發現長期病患及嚴重疾病的徵兆。」

自動分析報告 節省評估時間

該系統目標客戶群是物理治療師及院舍，減輕其工作量及提高效率。現時物理治療師為「老友記」進行相關檢查，大約需時20至30分鐘；而系統只需5分鐘即可完成評估，系統亦自製分析報告，協助物理治療師及院舍人員跟進「老友記」的健康情況。

邢增福表示：「未來系統功能會繼續提升，例如同時為5至10位『老友記』進行評估，進一步減輕大型院舍裏，物理治療師及照顧者的工作量。同時，系統轉換『老友記』喜愛的運動，例如八段錦、五禽操、六通拳等，設計各種測試動作，讓他們在富趣味的遊戲中，完成體格及健康評估。」

趣味遊戲訓練 延緩腦退化症

除了身體痛症外，「老友記」患上腦退化症的情況亦十分普遍，病情大大影響他們的能力及生活質素。2014年成立的Mindvivid Limited針對此病症，研發全港首個具本地科研驗證的遊戲腦部訓練應用程式—「智活無限」（Brainastic）。Mindvivid Limited創辦人林小軒表示：「全球每3秒鐘便有一人確診腦退化症，然而醫學界仍未有治療藥物，故延緩病情惡化成為最主要方法。有本地研究顯示，『老友記』通過過動訓練，可以在3個月內快速提升腦部能力，其中記憶力可提升19%。」

Mindvivid Limited團隊曾經尋找許多大學科研結論，開發應對腦退化症的工具，「然而我們遇到最大的挑戰，是『老友記』認為一般訓練過於沉悶，驅使我們研發這套結合訓練、科研、趣味及監測元素的遊戲訓練程式。」Brainastic適用於

手機、平板電腦及電腦操作，用家只需一隻手指操作，隨時隨地盡情享受有趣的電子遊戲訓練。程式按六大認知範疇，包括記憶力、視覺空間、靈活性、語言能力、執行力和專注力，設計逾20多款遊戲訓練，每款訓練有個等級，會按用家的成績自動調整難度。

大數據分析 檢視腦部能力變化

Brainastic也為用戶提供「智活綜合平台」，密切跟進個人用戶的狀態表現，整合出有用的圖表、協助用家全方位了解自己的能力、習慣；而機構用戶能以提供的數據及報告為基礎，給會員度身訂造最切合所需的訓練或照顧方案。

現時Mindvivid為四間醫院、逾70間院舍提供Brainastic程式；而個人用戶亦可以免費或年費（完全版）形式購入使用。林小軒表示：「未來Brainastic會持續更新，在個人用戶上加入更多有趣遊戲，保持新鮮感；而機構方面則訂製更多新功能，例如管理報告、追?病情。以前很難發現腦退化患者的病情變化，程式其中一個優點，是通過遊戲訓練收集的數據，分析『老友記』腦部能力變化，能夠為醫護人員提供重要參考數據。」