大灣區GBA專題：灣區人才加強流動 助港產業多元化

明報記者 劉敬華

過往港人論及大灣區人才流動，討論大多聚焦於如何協助本港青年參與大灣區發展，又或是如何鼓勵年輕人北上工作等。然而，受近年移民潮影響，本港吸納人才的需求持續增加，港人對大灣區人才流動的討論焦點，開始轉向如何吸納內地人才來港。香港廣東青年總會主席霍啟山表示，該會每年均會向港府官員反映本港青年對大灣區發展的看法，過去數年的交流較集中於如何協助本港年輕人往內地工作，今年當局的關注點明顯轉向，較着意於討論香港作為國際金融中心，該如何吸引內地人才來港就業。

對於大灣區內的人才流動，黃元山認為，應為雙向的，適合北上工作的港人自然可選擇北上，而合適來港就業的內地人士也可選擇來港，以保持大灣區內的人才流轉，因為唯有人才得以流轉，方能匯聚人才，方可「做大個餅」，並產生人才效應。團結香港基金早前發表的《促進灣區人才流通 拓展港人發展機遇》報告指出，人才流通對香港有雙重意義，其一為本港產業結構單一，四大產業中除金融服務業外，其餘三大產業旅遊、貿易和物流，以及專業和工商業支援服務於過去10年在本港本地生產總值的佔比持續萎縮，本港的新興產業又未能創造足夠的高收入職位，而大灣區市場規模龐大，當中創科行業的優勢尤其突出，能夠提供多元化就業選擇，其二則為未來本港個別行業出現人才短缺時，本地人才未必能應付個別行業的人才需求，而大灣區內的高學歷人才可望填補這些空缺。

黃元山指大灣區與港人才流動應雙向

至於如何促進區內的人才互通，有分析認為該提供更多稅務優惠、更便利的跨境工作政策，又或是從教育方面入手。黃元山則認為，應從更宏觀角度看，要推動大灣區人才流轉，香港需要與大灣區內其他城市合作，區內城市間的合作將創造更多更新的營商機遇，人才便會自然流向並聚集在有機遇的地方，故透過與不同城市合作，便可促使人才流向大灣區內不同的地區，同時有機會衍生出發展不同產業，除十四五規劃中提到的四大傳統優勢產業及四大新興產業外，醫療及教育等產業也有可能透過與內地城市合作產生新的發展機會。

商界的參與亦十分重要。黃元山指出，人才得以流動，亦需要一個營商生態系統支持，於此系統下，當城市合作產生一項新機遇，然後商界發現此項新營商機遇，便會投入資金發展相關產業，創造更多就業機會，而當此產業持續出現大量人才需求，便可吸引更多學生選讀相關專業，相關專業的人才自然增加，直至相關產業的人才變得充裕，就有機會吸引更多投資者投入更多資金投資此產業，因此若要促進創科發展，便要營造一個創科產業生態圈，但坦言難以一步到位。

調查：港青求職首重薪酬 次看前景

從個人角度而言，人才流向往往與薪酬直接掛鈎。霍啟山表示，該會早前發表的《香港青年大灣區發展指數2021-2022就業篇》 調查顯示，本港青年選擇工作最重要的考慮因素，第一位便是薪酬水平，其次為公司發展前景，晉升機會則居第三位。工作地點的考量不僅未能進入三甲，在該調查中只佔據第五位，排於工作與生活平衡之後。薪金既為搵工首要考量，以致該調查亦顯示，收入愈高人士，愈願意到大灣區的內地城市發展，在月入介乎5萬至59,999元的受訪青年當中，有76%表示願意到灣區內的內地城市發展。黃元山亦表示，近年內地城市的薪酬愈來愈理想，《促進灣區人才流通 拓展港人發展機遇》報告結果亦顯示，到內地發展的受訪港人的平均月入達4萬元以上並不罕見，反映有競爭力的港人到內地發展會是個不錯的選擇。

高薪酬與高學歷不無關係，《香港青年大灣區發展指數2021-2022就業篇》的調查就顯示，學歷在兩端的青年（中學或以下學歷及碩士以上學歷）比擁有副學士或學士學位的青年更願意到內地城市工作。霍啟山認為，這調查結果未必可僅以學歷來解讀，基於當中也可能涉及年齡因素，由於該調查亦顯示30歲以上青年較30歲以下青年更願意前往大灣區內地城市發展，出現年齡愈大愈願意北上的結果，可能是此年齡層有創業需要，考慮到創業成本，又或是已組成年輕家庭考量到在內地就業後，養育子女等生活成本會較香港低。

內地專才學歷愈高 愈不願長期留港

然而，學歷較高的內地人才，卻不太願意來港作長期發展。黃元山指出，該會早前的調查發現，在港工作的內地人士中，學歷愈高，愈不打算在港發展超過5年，反映本港未能留住高端人才。霍啟山認為，這與住宿成本有關，本港企業聘請內地人才時，雖與本港人才同工同酬，但由於內地人才不如本地人才般有本地居所，不少薪金需花在租房上，最終因生活成本偏高，而選擇返回內地發展，認為本港商界要吸納並留住內地專才，最直接有效的方案為給予住宿津貼。除租金成本，本港地少人多，居住環境不及內地寬廣也可能是原因之一，如團結香港基金的調查中便顯示逾60%在港工作的內地專才表示居住環境不佳，是衍生離開香港意向的主因。意味未來無論是本港政府，還是商界要留住內地專才，仍需在居住環境此環節上多作考量。

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