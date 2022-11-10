大灣區GBA專題：阿斯利康擴大灣區創新藥研發

【明報專訊】於上海舉行的第五屆中國國際進口博覽會（進博會）今日閉幕，是次進博會期間，有份參展的世界500強企業之一、英國著名藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與暨南大學粵港澳大灣區藥品醫療器械真實世界研究院簽署合作備忘錄，雙方將共同推動建構大灣區真實世界研究體系，通過累積創新藥物在大灣區的早期臨牀經驗，推動臨牀實踐進展，促進大灣區藥品醫療器械監管的創新發展。
所謂真實世界研究（Real World Research），即是在真實世界環境下收集與患者有關的數據，通過分析以獲得醫療產品的使用價值、潛在獲益或風險的臨牀證據。據阿斯利康中國副總裁、醫學事務部負責人楊海英表示，在藥械通等政策支持下，阿斯利康希望能夠推動更多創新藥在大灣區先行先試，是次簽署備忘的用意也在此，希望能通過合作讓更多創新藥加速進入大灣區，惠及更多病人，同時也幫助跨國企業獲得更多藥效數據，以研發出更尖端產品。
楊海英指出，阿斯利康中國南部總部已於今年9月在廣州生物島正式營運，並先後引進多間上下游合作伙伴進駐。此外，自從呼吸領域藥品Fasenra在港澳上市後，又於今年5月獲批准用於大灣區內地9市指定醫療機構的臨牀緊急使用，今年11月再被列入廣州醫保產品「穗歲康」名單中，最高賠償比例可達70%，多種罕見病藥物亦正持續加快爭取於大灣區先行先試。
另外，德國西門子能源與廣東電力發展（粵電力）亦於進博會期間簽署燃機服務戰略合作框架協議。西門子能源將為廣東電力發展旗下兩家項目公司的4部西門子能源F級燃氣輪機提供長期維護服務，以保障機組穩定安全的電力供應。