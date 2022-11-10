領展大幅加租8.5% 續租反應正面 港零售出租率逾97%近新高 租戶銷售跑贏同業

明報記者 陳偉燊

根據領展的中期業績簡報，其在港的零售物業續租租金持續3個半年度上升，最新升幅達8.5%。在保持高出租率時，平均每月每平方呎商戶銷售額按年有3.8%增幅，跑贏同期香港零售市場的0.8%增幅（見表1）。另商戶租用成本在過去兩個年度處於調整中，領展旗下商戶整體租用成本處於12.6%。雖然租戶續租升幅達8.5%，但是比起2018年3月底止年度的續租租金升幅高達31.2%，尚有一大段距離。

半年逾400新簽租約 三成新租客

王國龍稱，在本港商場續租方面，因應2022年尾陸續有租約到期，料續租租金呈現正面方向。他更說，在過去半年已有逾400個新簽租約，當中有120個為新租約，佔比約三成，亦反映有租客經營不好而離開。所以他們冀藉新簽租約，令出租率保持在高水平。他們亦會透過商場短約，與寫字樓長租約作匹配，既支持派息，及可享有短約帶動租金增長的效果。主席聶雅倫說，集團位於香港的商場表現甚具韌性，帶動收入及利潤增長。他預料將來若旅客重臨，會對零售市道帶來促進作用。他們亦致力分散地區及不同類別物業投資。

王國龍又認為，有別過往出售項目時一次過將全部權益脫手，隨着與資本伙伴合作，將來在出售項目時亦多了選擇並轉售予伙伴，並繼續保留餘下權益及管理項目。

暫不考慮大型收購

此外，領展表示，現時不考慮任何大型收購，而是等待重新定價和在困境中浮現的收購機會。王國龍表示，他們擬物色收購中檔及社區商場作長線投資。雖然較早前有報道指出，領展有意競投新加坡NTUC商場項目，但是他強調：「目前他們沒有在日本及新加坡積極物色或考慮項目」。他又說，目前擬收購的項目之買賣雙方叫價的差距比之前更闊，若然賣方願意調整，令與買方叫價拉近，收購交易仍然會有機會成事。

主席聶雅倫表示，領展已和相當多擬為閒置資金覓出路的個人及退休基金接觸，作為集團買賣交易伙伴。