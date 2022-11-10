moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

中期減派息 股價挫4%失守50元

【明報專訊】領展（0823）最新中期業績顯示，中期可分派收入按年減少1.7%，只有32.77億元。期內該集團每單位分派1.5551元，按年減少2.6%，當中與期內沒有再如去年同期般作每單位酌情分派7仙有關。同時，雖然期內集團手上物業組合估值按年增長5%至2234.85億元，但是被外幣貶值48.15億元所抵銷。在未來派息能否維持增長引起市場疑慮下，領展股價在午後跌最多4.4%，收窄跌幅收窄至3.9%，收報49.8元，最新現價股息率拉高至超過6厘。

截至今年9月底，領展的物業收入淨額按年增長4.5%，達到45.87億元。扣除分派及應佔資產淨值變動，單位持有人應佔溢利達30.1億元，扭虧為盈。但因期內沒有提供酌情分派，因此中期每單位分派減少。

王國龍：視乎價格回購

集團行政總裁王國龍表示，今後會視乎價格情况回購，至於在酌情分派方面，他說：「集團在早年將部分香港項目以好價脫手後，他們已在之後3年增加酌情分派，但是就算將來沒有酌情分派，相對過往分派仍然有小量增幅」。按領展由2018年至2022年3月底的5個年度計，撇除酌情分派，原有派息均逐年遞增（見表2）。

此外，領展因近年不時出擊收購內地、英國及澳洲物業，同樣面對美元強勢及在地國的貨幣貶值問題。執行董事兼首席財務總裁黄國祥在講解業績時表示，他們已為在外地的收購項目於當地以當地貨幣借貸，因此已全面對冲風險。面對美國息口上升，領展手上有逾半債務為固定息率，加上上半年利息成本才約2.5厘，因此集團會透過管理債務比率及規模等手段，管理好財務狀况。若利息成本上升1厘，料稅後財務開支有約2億元變化。來自境外物業的可分派收入，則主要通過每年訂立外幣遠期合約對冲為以港元計值。