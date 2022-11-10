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對手疑遭蘋果撤訂單 瑞聲曾升15%

【明報專訊】市傳耳機龍頭商歌爾遭蘋果（美：AAPL）取消AirPods Pro 2耳機訂單，市場憧憬部分訂單轉至瑞聲科技（2018），刺激瑞聲股價早段大升，最多漲15％，收市升幅收窄至3%，報16.64元。

另外，受整體智能手機市場需求較淡，舜宇光學科技（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％至1億件，按月升5％；手機攝像模組按年跌13.9％至4391.1萬件，按月升18.9％。

歌爾昨日表示，公司近日收到境外某大客戶通知，暫停生產其一款智慧聲學產品，強調目前與該客戶的其他產品專案合作仍在正常營運。天風國際證券分析師郭明錤分析指，儘管歌爾未有明言客戶具體名稱，但提及境外某大客便是蘋果。

郭明錤：瑞聲不做整機組裝難受惠

郭更指，該產品或是AirPods Pro 2耳機，暫停生產較可能是因為生產問題，而非需求問題。郭又透露，蘋果第一供應商立訊精密已獨家接獲部分訂單，由於瑞聲不做整機組裝，因此其未必能受惠。

另舜宇表示，因個別客戶的備貨需求帶動，機攝像模組出貨量按月錄得升勢。累計首10月，手機鏡頭出貨量按年跌13.8％至10.29億件，手機攝像模跌22.7%至4.45億件。

10月車載鏡頭出貨量按年升50.5%至782.3萬件，按月升2%。主要受去年同期汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨影響出貨量，形成低基數。首10個月車載鏡頭出貨量按年升14.6%至6658.9萬件。舜宇昨日收報85.7元，全日跌0.9%。