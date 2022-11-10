北水終止連續24日淨流入 昨走資近7億

A股港股續整固 連跌兩日

國企指數昨日跌67點或1.21%，報5534點；恒生科技指數收報3280點，跌1.89%。港股整固令成交偏低，大市成交1112億元，維持在1100億元近日較低水平。騰訊（0700）昨日股價向下，北水續錄得3.8億元淨流入，龍湖（0960）、建行（0939）亦分別吸資2.71億元及1.7億元。滬深股通北向交易連續第三日走資，合計淨流出6.84億元人民幣，不過較上日已明顯縮減82%。

小鵬汽車收市大跌6.9%

內地10月乘用車銷量按年升7.3%，但近期各地疫情反彈，預計汽車消費需求出現較大不確定性，拖累車股表現。小鵬汽車（9868）收市大跌6.9%至29元；吉利汽車（0175）亦跌6%至10.32元；比亞迪（1211）及長城汽車（2333）分別跌4.6%及1.8%。科網股繼續有回吐壓力，百度（9888）昨日收市跌4.1%至80.25元；騰訊跌3.7%至236.8元；美團（3690）收報144.3元，跌3%；快手（1024）及阿里巴巴（9988）分別跌2.7%及1.6%。

A股同樣連跌兩個交易日，上證指數昨以最低位收市，報3048點，跌16點或0.53%；深證成指收報11,055點，跌87點或0.79%，兩市成交進一步縮減至7787億元人民幣。