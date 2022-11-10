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內地10月通脹2.1% 低於市場預期

標籤：經濟

【明報專訊】中國國家統計局公布10月通脹數據，持續內地經濟放緩情况。10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌1.3%，為2020年12月以來首次按年下跌，但好過預期的跌1.5%，較上月放緩0.9個百分點。居民消費價格（CPI）按年升2.1%，低於市場預期的2.5%，較上月放緩0.7個百分點。有分析，新冠疫情封控和房地產業持續疲弱，料及後內地通脹下降機率較高。

PPI跌1.3% 2020年底以來首次

食品價格為推升內地CPI的主要因素，其中豬肉價格上升帶動CPI按年增0.64個百分點。撇除食品和能源價格的核心通脹按年升0.6%，與上月相同。期內服務價格升0.4%，較消費品3.3%升幅疲弱。各項分類方面，衣著CPI升0.5%，居住相關CPI因房租下降而按年跌0.2%，自2021年2月以來首次下跌。

PPI按年下跌與去年同期大宗商品價格高企，出現高基數有關。上月採掘工業價格按年跌6.7%，加工工業價格跌3.5%，帶動整體生產資料價格跌2.5%，食品、衣著、一般日用品等生活資料價格，按年升2.2%。工業生產者購進價格方面，黑色金屬、建築物料和有色金屬材料價格，按年分別跌12.3%、5.1%和4.9%。

分析：出現通縮機率仍較低

匯豐報告指出，CPI和PPI等物價數據持續放緩，反映宏觀經濟環境疲弱。不定期出現的新冠疫情封控影響消費者信心，令服務消費更低迷，預計至明年放緩防疫措施前，消費復蘇仍放緩。不過，PPI在4個月以來首次回復按月增長0.1%，煤炭和水泥等按月溫和回升，顯示基建投資仍然強勁。匯豐指出，新冠疫情影響和房地產行業疲弱，令中國面臨更大的通脹放緩風險，料政府將推出更多政策穩定復蘇。

信銀國際首席經濟師卓亮指出，9月內地工業增加值按年增長6.3%，表現優於其他經濟部門，因此認為PPI下跌主要是因為部分原材料價格按年下跌，與製造業是否放緩的關係不大。他又稱，截至9月底廣義貨幣餘額按年增長12.1%，遠高於GDP增速，反映內地流動性充裕，認為出現通縮機率仍然較低。