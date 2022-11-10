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Adidas上季績差 大幅下調全年業績指引

標籤：經濟

【明報專訊】Adidas（德：ADS）公布第三季業績，按IFRS計算季度純利3.47億元歐元，按年跌64%。持續經營業務純利6600萬歐元，按年跌86%。毛利率降1個百分點至49.1%。季內淨銷售按年升11%至64億歐元，惟大中華區受到疫情限制，淨銷售按年下跌19%至9.4億歐元。Adidas上月結束與美國著名饒舌歌手Kanye West合作的The Yeezy系列，加上中國需求低迷，集團將全年業績指引下調，預計不計匯率波動的收入低單位數增長，營業利潤率由4%下調至為2.5%，並將持續經營業務利潤預估削半至2.5億歐元。

集團解釋，毛利率下跌是由於供應鏈成本大幅上升。即使在產品價格普遍上升及有利的匯率下，仍受出產成本和運費顯著增加所抵消。此外，較高的折扣亦對毛利率造成壓力。剔除匯率因素，銷售額增長4%，除大中華區外，其他地區均錄得持續的雙位數字增長。大中華區收入跌27%，管理層指出，反映充滿挑戰的市場環境，主要受持續的疫情相關限制影響。

受累疫情限制 大中華區收入跌27%

首席財務官Harm Ohlmeyer稱市場環境在9月初現變化，西方市場消費需求放緩，大中華區客流量進一步惡化。因此，整個行業都有大量庫存積壓，令今年剩餘時間都在進行促銷活動，影響盈利表現。不過，隨世界盃即將開幕，集團在足球收入方面增長顯著。

結束與Kanye West合作 拖累盈利

Adidas與Kanye West合作近10年，上月因Kanye West發表了種族歧視及反猶太言論，Adidas公布結束合作。有分析員稱，Adidas與Kanye West合作的The Yeezy系列一直為Adidas帶來重大盈利貢獻。事實上Yeezy系列產品定價遠高於Adidas系內其他產品，如一對The Yeezy系列運動鞋在港售價逾2000港元，一對Superstar kicks系列運動鞋價格只介乎400至700港元不等。