AI藥研公司英矽智能擬與賽諾菲合作

根據協議條款，該合作將會利用英矽智能的人工智能藥物研發平台Pharma.AI，來研發基於不超過6個創新靶點的候選藥物。所謂靶點，是指人體內和一種疾病相關而又可以作為治療手段的基因。通過抑制這些基因對應的蛋白質，就可以達到治療效果。

賽諾菲將會向英矽智能支付不超過2150萬美元（約1.677億港元）的預付款和靶點尋找費用，以獲得其藥物研發平台Pharma.AI和團隊的支持，用於識別、合成和推進新藥的研究，使其達臨牀開發候選階段。

料最高價值近94億

英矽智能稱，若該合作能夠達到關鍵的研發和銷售里程碑，該公司將可獲得賽諾菲額外付款，預計總額最高可達到12億美元（約93.6億港元）。據悉，若有關藥物成功商業化，將會涉及到中單位數至低雙位數百分比的分階段權利金。礙於協議條款，英矽智能未透露這次合作是開發哪種疾病的藥物。根據公開資料，賽諾菲主要業務包括心血管疾病、糖尿病、腫瘤、中樞神經系統疾病、內科疾病等領域的藥物。投資推廣署表示這次業務合作是對使用人工智能來協助藥物開發的認同，很高興看到英矽智能自2019年將總部轉移到香港後取得成就。