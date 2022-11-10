moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

德永佳中期少賺18% 每股派息增

標籤：經濟

【明報專訊】老牌紡織製衣及經營Baleno的德永佳（0321）截至9月底中期業績，按年少賺18.4%至1.13億元，每股基本及攤薄後的盈利為0.082元，派中期每股股息0.1元，按年升25%。

派中期息0.1元 按年升25%

集團中期收入按年跌18.6%至33.98億元，毛利率28.7%，按年升0.5個百分點。分部收入方面，紡織業務收入按年跌15.2%至25.77億元，佔總營業額的75.8%，較上財年期升2.9個百分點，分部毛利率減少0.2個百分點至21.8%。

零售及分銷業務方面，銷售淨額減少27.5%至8.2億元，佔總營業額24.1%。當中，中國市場由於個別省市出現新的病例，政府繼續實施嚴厲的防控疫情措施，令銷售淨額減少37.2%至5.53億元，但毛利率反增加3.7個百分點至45.5%。

集團指出，中國市場前景仍然低迷和不確定，上半財年集團在中國內地已淨關閉176間自營店，佔該市場整體自營店舖的12.7%。為控制經營成本及改善此業務業績，集團將進一步減少實體店店舖數目和將重心轉移至拓展線上銷售、聯銷店及特許經營店業務。

香港市場方面，在第五波疫情後確診案例隨後開始下降，然而嚴格的出入境管制仍令旅客卻步。因此香港銷售淨額輕微增加1.6%至2.55億元，毛利率為49.2%，按年跌0.9個百分點。

臨近期末，政府放寬社交距離措施及隔離政策，並發放消費券，公司期待下半年度銷售淨額將會有所增長。據細分下，班尼路（Baleno ）品牌期內銷售額為7.88億元，按年跌25.4%。