Meta裁1.1萬人 佔總數13% 朱克伯格承認錯估收入 過度招聘

朱克伯格昨向員工表示：「我知道這對每個人來說都很艱難，我對那些受影響的人深感抱歉。」 他表示，自己原預期新冠疫情帶來的電子商務及網絡流量增長可長期持續，促使他決定大幅增加投資，惟電子商務升勢無以為繼、宏觀經濟低迷、行業競爭加劇，以及投放定向廣告的難度增加等，令Meta收入遠低於預期，「我判斷錯誤了，並為此承擔責任」。

凍結招聘至明年首季

《華爾街日報》引述知情人士稱，朱克伯格周二與Meta高層商討裁員問題時顯得很沮喪，並表示自己應對Meta的失誤負責，由於自己對增長過度樂觀，以致Meta過度招聘。

朱克伯格昨表示， 被解僱的員工可暫時使用公司電郵，以便與同事道別，儘管他們已無法使用公司其他系統。被裁減的美國僱員，可獲16周基本工資作為遣散費。此外，Meta將按年資提供賠償，每工作滿1年可獲兩周薪水，補償金額不設上限，而員工亦可按原先安排在本月中行使期權。Meta另會提供6個月的醫療保險，美國以外的被裁人員也獲類似待遇，並按不同地區的勞工法例賠償。

團隊改組 減辦公室空間

今次裁員影響Meta各部門，對招聘團隊的影響尤甚。由於招聘凍結，該團隊將大規模改組。除裁減人手，Meta又將減少辦公室的空間，部分員工將失去自己的座位，改為與同事共用辦公桌；更多節流措施將於未來數月公布。

朱克伯格表示，在當前環境下，Meta需提升資本效率。Meta已將資源集中於少數的優先增長領域，例如人工智能搜尋引擎、廣告及商業平台，以及元宇宙的長遠願景。Meta已陸續削減業務成本，重組團隊以提升效率，但這些措施仍不足以使支出配合收入增長，故要作出裁員決定。

面對數碼廣告市場急劇放緩、經濟前景的不確定性，加上朱克伯格近年為元宇宙項目大舉投資，Meta近期的收入及盈利令市場失望，股價今年以來暴跌七成。

馬斯克再沽Tesla套308億

隨着經濟環境轉弱，多家科技企業也凍結或削減人手。企業軟件供應商Salesforce（美：CRM）本周亦裁員數百人。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和Alphabet（美：GOOG） 都已放慢或暫停招聘。微軟（美：MSFT）上月證實裁減人手。據美國新聞網站Axios的消息稱，裁員規模約1000人。至於Snapchat母企Snap（美：SNAP）8月表示，將裁員兩成。

美國證交會（SEC）的文件披露，10月底完成Twitter私有化的全球首富馬斯克，在11月4日至8日出售1950萬股Tesla（美：TSLA）股票，套現至少39.5億美元（約308億港元）。CNBC指出，不計算最新一輪沽貨，馬斯克去年及今年出售了價值約370億美元的Tesla股票。

（綜合報道）

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