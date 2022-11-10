迪士尼串流訂戶量續勝Netflix

在截至10月1日的第四財季，Disney+串流媒體平台的訂戶按季增長超過1200萬，達到1.642億。連同Hulu及ESPN+在內的迪士尼串流業務，總訂戶按季增長逾1460萬，達到2.357億，增幅超出預期。相比下，Netflix截至9月底只有2.23億訂戶。不過由於內容支出及營銷費用飈升，迪士尼串流業務第四季經營虧損擴大至接近15億美元，虧損金額較去年同期增加超過8億美元，其股價早段挫一成。

串流業務經營虧損增

迪士尼第四季整體利潤按年增1%至1.62億美元，每股盈利30美仙，低於分析師預期的54美仙。研究機構PP Foresight形容，這是「令人失望的季度」，突顯媒體巨頭在轉型為串流媒體所面臨的挑戰。不過迪士尼行政總裁包正博（Bob Chapek）為串流業務的巨額支出辯護，指Disney+迅速增長是「戰略決策的直接結果」，以大量投資創造令人難以置信的內容，並將業務推展全球。他強調Disney+已處於「轉捩點」，預期2024財年可轉虧為盈。雖然未來訂戶增長可能放慢，但Disney+已將發展重點轉向盈利能力，將於下月起加價，並推出附廣告的Disney+套餐。

另外，迪士尼主題樂園業務繼續從新冠疫情造成的影響反彈，第四財季主題樂園的經營利潤按年增長逾1倍至15億美元。不過上海迪士尼由10月底起關閉，可能影響當前季度的主題樂園業務表現。

（綜合報道）

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