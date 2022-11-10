創科精英匯聚 香港金融科技周2022展示最新科技應用

科技園公司支持着本港創科發展，與園區企業為合作夥伴，同時為創科公司擔當孵化器的角色，20年來為香港孵化出無數成功的創科企業，而且一直在創科路上提供支援。40名來自園區的創科企業出席香港金融科技周2022，展示香港的創科成果，同時透過活動各界交流，合力發掘潛在商機。另外，香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士在論壇上主持專題討論環節，與金融界的重量級嘉賓探討「敢於創新：發揮數碼協作的力量」議題，分享數據在商業轉型的角色及數據協作如何構建更完善的創科生態圈。

有光科技

溫豪夫博士 聯合創始人兼首席執行官

有光科技發源於本港，業務遍及整個大中華地區，專注於人工智能科技。溫豪夫博士於2015獲得香港大學電機電子工程博士學位後，與師父李國安教授一同創立公司。

創業之初，溫博士師徒兩人的創新和前瞻意念獲得不同支援，並加入科技園公司的精英企業計劃，成為重點孵化企業。經過7年發展，由2人開展的小型初創公司，發展成今日約70人的科技企業，今年更獲得AEF大灣區創業基金，注資數百萬美元，以拓展大灣區及東南亞業務。

有光科技研發的人工智能系統，專用於語音識別、話者分離、聲紋驗證及自然語言處理（NLP）技術，可以處理和分析多種語言，幫助企業客服中心提升服務質素。溫博士說：「現時全港頂尖的20家銀行和金融機構中，有10家已經採用我們的技術。」

溫博士說初創企業，擁有技術和創意，但未必懂得商業運作，慶幸科技園公司給予非常大幫助：「首先在疫情期間租金有很大的優惠，而科技公司需要融資，科技園有專門團隊協助，介紹投資者與客戶，協助改善募投技巧等等，公司的第一位客戶和私人投資者，就正正是科技園介紹認識的。」

Nium

倫鄒淑慧 北亞太區主管

除了本港創科企業，科技園公司亦成功吸引國際金融科技獨角獸進駐。Nium發源於新加坡，是近年迅速冒起的電子支付企業，去年獲淡馬錫控股融資後，公司估值逾10億美元。

Nium具領先的嵌入式金融科技，透過API應用程式介面（Application Programming Interface）為銀行、支付服務供應商、旅遊公司和各大企業提供全球支付服務。其模塊化平台提供付款、收款、發卡和加密貨幣等用戶方案，令匯款更快捷和低成本。「客戶層遍佈極廣，由個人、中小企到巨型企業。而公司已於新加坡、香港、澳洲、馬來西亞、印度、美國及英國等地設有辦公室，員工超過900人。」

Nium於5年前落戶香港，並於去年正式進駐香港科技園創新中心（InnoCentre）。「科技園的設施和資源非常好；第二可以加入科學園的網絡；第三科學園在全球各地均有極佳的商譽。單是與科技園網絡內的企業洽談的商機與合作，未足一年已經有十多宗，另外科技園亦會牽頭帶領園內的公司參與各項推廣活動，例如香港金融科技周。」

電梯募投比賽2023

香港科技園物色傑出的科技初創加入其創科生態圈，藉香港金融科技周同步宣傳第七屆 「電梯募投比賽2023」，誠邀全球各地的初創企業參加。科技園公司將挑選50位參賽者進入準決賽，以60秒一次電梯旅程向國際投資者及商業機構推介其創新構思，勝出隊伍可瓜分由香港科技園創投基金所提供高達500萬美元的創投基金、拓展亞洲以至全球市場的支援，以及6萬美元冠軍獎金。決賽將於明年假西九龍環球貿易廣場頂層的地標「天際100」舉行，呈現真實的電梯募投體驗。

詳情：https://epic.hkstp.org/