瑞聲第三季多賺28％ 勝預期

瑞聲股價昨日早段最多升13％，收市升幅收窄至4.6％報17.4元。首席財務官郭丹預期，明年手機出貨量穩中有升，但亦需留意利率水平、消費情緒等因素，亦提及內地疫情對產能影響可控。核心收入聲學業務收入按年升5.6％至23.2億元，毛利率維持穩定至26.9％，主要受海外客戶進入傳統旺季所帶動。光學業務按年升45.1％至5.67億元， 按季跌39％，因市場需求較弱及內地疫情反覆，影響塑膠鏡頭和光學模組的出貨量和產能利用率水平，進而影響光學業務整體的毛利率水平。電磁傳動及精密結構件業務收入按年升47.3％至20.5億元，按季升43.6％，主要受惠於電磁傳動主要客戶的傳統旺季，和收購東陽精密帶來的協同效應。

丘鈦上月攝像頭模組銷售跌18％

另一家手機零部件供應商丘鈦數據（1478）公布10月營運數據，攝像頭模組銷售合計按年跌17.9％至3266.9萬件，受宏觀形勢影響，智能手機銷售情况不理想；按月跌8％則受客戶項目周期因素影響。另外，指紋識別模組銷售合計按年升19.3％至1176.6萬件，因該市場份額有所提升帶動。