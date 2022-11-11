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FTX瀕爆煲 虛幣價格全線挫 比特幣曾跌穿1.6萬美元 見近兩年低

【明報專訊】全球第二大的虛擬貨幣交易所FTX近日深陷財困，外電引述消息指出，FTX行政總裁Sam Bankman-Fried（圖，下稱SBF）周三（9日）於投資者會議上明言，需要尋求緊急資金以彌補80億美元（約624億港元）的缺口；倘未能成功「填氹」，FTX則有需要申請破產。受累於FTX爆煲危機，多隻主流虛幣價格全線走低，「龍頭」之一的比特幣（bitcoin）昨天一度跌穿1.6萬美元水平，低見1.55萬美元，為近兩年新低。

明報記者 蔡穎霖

SBF：未能「填氹」或需申破產

《華爾街日報》引述消息人士指出，SBF表示正籌集30億至40億美元，以彌補資金缺口。據報，SBF更表示將利用個人資金，以解決客戶和投資者的問題。此外，彭博社亦引述消息稱，SBF於會議上表示，若未有獲得新資金注入，公司將需要申請破產。受消息影響，由FTX發行的FTT代幣價格進一步走低，截至昨晚10時許，單日再跌逾三成半。

事源虛幣交易平台Coindesk上周引述文件指出，截至今年6月30日，SBF創辦的對冲基金Alameda Research的規模達146億美元，當中最大單一資產為同系交易所FTX發行的FTT，遭市場質疑資不抵債，投資者憂慮該基金經營狀况，以及FTT面臨流動性危機，引發提款危機。

幣安盡職調查後放棄收購

面對財困危機下，SBF曾主動向幣安創辦人趙長鵬尋求援助，希望能收購FTX以渡過今次難關。雖然趙長鵬有意成為「白武士」，但事隔一天，幣安表示基於公司的盡職調查，加上市場有指FTX涉及客戶資金處理不當及牽涉美國監管機構調查，最終宣布放棄接盤。

事實上，在表示有意收購FTX前，趙長鵬曾於個人Twitter發文表示，經過今年5月的虛幣LUNA及同系穩定幣TerraUSD（UST）的崩盤事件後，今次作出危機管理，將手上約5.3億美元的FTT持貨悉數沽清；此舉動拖累FTT價格迅速下跌，同時引發小型「幣災」。

紅杉資本旗下FTX投資減值至零

隨着FTX陷爆煲危機，多間投資機構亦受牽連。有份投資FTX的內地私募基金紅杉資本表示，由於流動性緊縮對FTX帶來償付風險，在目前仍未清楚該風險的全貌下，決定將旗下於FTX的投資減值至零。紅杉強調對FTX的持倉有限，僅透過私募基金Global Growth Fund III，合共向FTX.com和FTX.us投資1.5億美元（約11.7億港元），金額佔基金總成本不足3%，該筆損失已被已實現和未實現收益抵消，基金狀態良好。