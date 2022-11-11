海通：港助內地生科股融資「出海」

海通國際聯同貿易發展局發表《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》。孟科含指出，內地醫藥行業在創新藥發展多年，國產化已進一步提升，社會老年化，更推動市場保持需求。隨著更多創新藥企上市及進行提升，經歷過收購整合，她相信，市場已經留下好的企業並變成龍頭，當中料有20%至30%龍頭及優質企業具備穩住市場的能力，她料整合仍繼續中，現時沒法確定有多少家企業留下來。但是她估計，在港股市場約有逾30%的創新藥企有融資需求。

料約三成創新藥企有融資需求

儘管近期因為地緣政治角力，致港股市場內有個別藥企被外國列入名單或恐面對受制裁之虞，但是孟科含強調，歐美市場始終面對時間成本高、複雜工藝及能源價格高企等問題，短期內不能夠撇除內地的製造能力之配合。她又相信，隨着生科藥企價值逐步修復，會對投資者仍有好機會，她更繼續看好細胞與基因治療領域的藥企之投資潛力。