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海通：港助內地生科股融資「出海」

【明報專訊】近期大市出現調整，生物科技及相關醫藥股也受到波及。海通國際醫藥行業高級分析師孟科含昨日在港接受媒體訪問時表示，隨着內地醫藥及器械市場邁向創新及國產化，並且尋求「出海」擴展海外市場，生科股對資本市場的需求猶在，當中香港資本市場扮演重要角色。她預料，創新藥企之間的整合繼續，同時亦有開發創新藥的生科藥企有融資需求。

海通國際聯同貿易發展局發表《中國內地與香港醫藥行業發展前瞻》。孟科含指出，內地醫藥行業在創新藥發展多年，國產化已進一步提升，社會老年化，更推動市場保持需求。隨著更多創新藥企上市及進行提升，經歷過收購整合，她相信，市場已經留下好的企業並變成龍頭，當中料有20%至30%龍頭及優質企業具備穩住市場的能力，她料整合仍繼續中，現時沒法確定有多少家企業留下來。但是她估計，在港股市場約有逾30%的創新藥企有融資需求。

料約三成創新藥企有融資需求

儘管近期因為地緣政治角力，致港股市場內有個別藥企被外國列入名單或恐面對受制裁之虞，但是孟科含強調，歐美市場始終面對時間成本高、複雜工藝及能源價格高企等問題，短期內不能夠撇除內地的製造能力之配合。她又相信，隨着生科藥企價值逐步修復，會對投資者仍有好機會，她更繼續看好細胞與基因治療領域的藥企之投資潛力。