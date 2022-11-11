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美上月CPI升7.7% 低預期 今年1月以來最低 美股早段飈

【明報專訊】美國通脹似乎見頂，10月通脹升幅顯著低於預期。美國10月消費者物價指數（CPI）按年升7.7%，較9月回落0.5個百分點，較經濟師預期低0.2個百分點。美國上月通脹率已連續4個月升幅收窄，並降至今年1月以來最低水平。剔除波動較大的食品及能源價格，美國10月核心CPI按年升6.3%，較9月所創的40年高位，回落0.3個百分點，升幅較經濟師預期低0.2個百分點。

由於通脹增長放慢，市場預期聯儲局將緩和加息步伐，並下調利率峰值的預期。美國國債孳息率昨晚顯著回落，美股三大指數早段爆升，道指升逾900點，標普500指數升4%，納指更升約5%。亞馬遜股價早段漲9%，創7月底以來最大盤中升幅。泛歐Stoxx 600指數午夜前升2.8%。

市場昨晚押注，聯儲局在連續4次會議加息0.75厘後，將在12月把加息幅度收窄至半厘。芝商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，市場押注聯儲局12月加息半厘的概率達80.6%。相比數據公布前，加息半厘的概率僅五成半左右。市場昨晚押注，聯邦基金利率將在明年上半年升至介乎4.75厘至5厘見頂，而明年下半年將開始減息。相比通脹數據公布前，市場押注聯邦基金利率最高可能升至5厘以上。

市場押注12月加息半厘概率八成

加息預期回落，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.5厘水平，回落至4.3厘。美國10年期國債孳息率則由4.1厘左右，跌至3.85厘。美匯指數由數據公布前的110水平，跌穿109，跌幅超過1%。日圓兌每美元由146左右，急升至141水平，是9月23日以來最高。每百日圓兌港元，由5.3算左右，升至5.5算。英鎊兌美元，由1.14水平升至1.16。英鎊兌港元由8.9算，升至9.1算。

雖然通脹水平仍對美國經濟構成威脅，但通脹壓力開始降溫，令市場有信心聯儲局的貨幣政策遏抑物價上漲開始見效。美國上月的醫療服務、二手車、服裝等價格下滑，但住屋成本繼續上漲。美國總統拜登對最新數據表示歡迎，但警告通脹恢復到正常水平仍需一段時間。

美樓按息平均升至7.14厘 逼21年高位

明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨表示，聯儲局正接近一個轉捩點，可能會放慢加息步伐，並預計在明年某個時點暫停加息。同樣明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，數據令人欣慰，但控制通脹之路仍然長遠。將於明年初卸任的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）在數據公布前表示，考慮到利率處於高位，聯儲局是時候放慢加息。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據顯示，截至11月4日當周，美國30年期固定按揭利率平均升至7.14厘，逼近2001年以來最高水平，對樓市構成壓力。昨公布的美國首次申領失業救濟人數，按周增加7000人，總數增至22.5萬人，高於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]