moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

港股暴力彈1244點 大成交1826億 美通脹放緩內地防疫鬆綁帶動 收復萬七

【明報專訊】隔晚公布的美國10月份通脹低於市場預期，帶動標指隔晚急升5.54%，港股昨日承接外圍做好，恒指高開逾千點，收復萬七點。午後中國內地公布20條放寬新冠病毒防控的措施，包括入境隔離縮減至5日、嚴禁地方政府隨意封控等，進一步擴大恒指升幅至最多1287點，高見17,368點，創1個月新高，恒指收報17,325點，上升7.74%或1244點，創今年3月中以來最大升幅，並站於50天線（17,267點）以上（見圖）。分析認為內地政策將再傾向支持經濟，看好反彈趨勢可以持續。

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日收報5867點，上升8.31%，科指收報3491點，上升10.05%，同為3月中以來最大升幅。昨日主板成交升至1826億元，港股通淨流入北水10.77億元。昨日港股各行業廣泛上升，17隻藍籌股升幅達雙位數。今年累跌較多的科技股急彈，美團（3690）、阿里巴巴（9988）升逾12%，騰訊（0700）亦升11.67%，推動恒指升394點。內地旅遊股急升，攜程（9961）升17.28%，復星旅文（1992）升7.45%。澳門跟隨內地縮減入境隔離天數，金沙（1928）升11.55%，永利（1128）升9.41%。不過九倉（0004）在MSCI指數季檢被剔出中國指數，昨日逆市跌12.29%。

147億人民幣淨流入A股 兩個月最多

昨日滬深股通大幅淨流入146.67億元人民幣，為兩個月以來最大單日淨流入，相對上月中共二十大會議後放鬆防控期望落空，引發滬深股通當月淨沽出A股572億元人民幣，當時被視為外資流出中國股票的表現。駿利亨德森資產管理經理Sat Duhra表示，內地防控取態首見轉向，亞洲投資者對中國股票反彈有種錯失機會恐懼（FOMO）的氣氛。

分析：亞洲投資者怕錯失中國股票

匯豐發表報告表示，內地最新的防疫政策顯示，政府正在逐步準備疫後重啟，焦點重新放在經濟增長上，在明年與防疫達至實現更好的平衡。不過重啟需要數個月的準備工作，該行維持中國將在明年上半年漸進放寬防疫政策的預期，再加上進一步加大宏觀政策支持力度，將有助於穩定房地產市場，並支持內需復蘇，有利服務和線下零售行業。

東亞：回調後續反彈 目標18700點

東亞銀行股票策略師陳偉聰亦認為，內地嚴禁隨意規模檢測封控，顯示內地未來政策方向對穩定經濟增長，會較防疫為優先，特別是在明年3月兩會召開以後加快開放，現時資金以炒作內地經濟重啟的趨勢為主，反而美國通脹等每月公布的經濟數據較為反覆，未必肯定通脹和加息放緩趨勢已成。

陳偉聰表示，恒指升至17,500點會有較大阻力，不過回調後可望延續反彈，目標可看18,700點。