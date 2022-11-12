在岸人幣曾升1731點子 見7.0743

韓圜兌美元急漲近5%最誇張

10月公布的美國消費者物價指數（CPI）升7.7%，低過市場預期，並為連續第4個月回落，市場預期加息速度將會開始放緩，或已逐步見頂。據芝加哥FedWatch數據顯示，12月仍加息75點子（100點子等於1厘）的機率已由周三時的43%降至目前的15%左右，預計加50點子的機率則升至85%，反映市場預期年底利率升至4.25至4.5厘水平的機會較高。

聯儲局下月加息半厘機率急升

受到加息預期下降影響，美元匯價顯著回落，再加上內地將疫情防控措施由「7+3」縮短為「5+3」，並取消入境航班熔斷機制，刺激人民幣匯價連續第二日上升。在岸人民幣收報7.1026兌1美元，升839點子，一度高見7.0743。離岸人民幣更見7.0578，升幅943點子，截至昨晚10時，報7.0902，升618點子。

韓圜亦受美元轉弱帶動一度急升4.59%，報1314.54兌1美元，收市報1318.92，升幅稍為回落至4.27%。

港元兌美元亦偏離7.85水平，港元再次偏強，截至昨晚10時，港元報7.8361兌1美元。