moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

在岸人幣曾升1731點子 見7.0743

【明報專訊】美國通脹遜預期令聯儲局加息預期降溫，美匯指數由高位108重新回落至106水平，其他貨幣隨即向上。人民幣匯價連續第二日回升。內地調整疫情防控措施，在岸人民幣一度貼近7.0743（見圖），升幅1731點子（1元等於1萬點子），創9月以來高位。此外，韓圜兌1美元急漲近5%最誇張，高見1314.5，創3個月新高。

韓圜兌美元急漲近5%最誇張

10月公布的美國消費者物價指數（CPI）升7.7%，低過市場預期，並為連續第4個月回落，市場預期加息速度將會開始放緩，或已逐步見頂。據芝加哥FedWatch數據顯示，12月仍加息75點子（100點子等於1厘）的機率已由周三時的43%降至目前的15%左右，預計加50點子的機率則升至85%，反映市場預期年底利率升至4.25至4.5厘水平的機會較高。

聯儲局下月加息半厘機率急升

受到加息預期下降影響，美元匯價顯著回落，再加上內地將疫情防控措施由「7+3」縮短為「5+3」，並取消入境航班熔斷機制，刺激人民幣匯價連續第二日上升。在岸人民幣收報7.1026兌1美元，升839點子，一度高見7.0743。離岸人民幣更見7.0578，升幅943點子，截至昨晚10時，報7.0902，升618點子。

韓圜亦受美元轉弱帶動一度急升4.59%，報1314.54兌1美元，收市報1318.92，升幅稍為回落至4.27%。

港元兌美元亦偏離7.85水平，港元再次偏強，截至昨晚10時，港元報7.8361兌1美元。