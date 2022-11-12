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龍湖發債200億獲受理 內房股漲

【明報專訊】龍湖集團（0960）昨日宣布獲中國銀行間交易商協會受理其200億元（人民幣，下同）儲架式註冊發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向。另外，亦有多家民營房企正溝通對接發債註冊意向，交易商協會、中債增進公司正積極推進受理評議工作，消息刺激多家內房股股價昨日急升。

內房股昨日全日高走，旭輝控股（0884）飈升72.2％，收報1.24港元；新城發展（1030）升53.8％（見表），收報3.06港元；碧桂園（2007）升34.9％；龍湖升29%，收報18.2港元；綠城中國（3900）升16.9％。

旭輝控股單日飈72％最勁

儲架式註冊發行屬一種發債管理模式，企業可於註冊有效期內按需求分次發行。交易商協會表示，將組織中債增進公司推動「第二支箭」政策落實，不斷加大包括民營房企在內的民企發債融資支持力度。在有關政策框架下，中債增進公司對民營房企增信服務費率低於每年0.8%，為市場化增信服務費率的一半左右。同時，會根據企業信用狀態分類，以確定擔保比例。

內地政府過去一年持續打壓房地產公司過度借貸，導致內房出現創新紀錄的債券違約水平，即使是大型私人開發商亦很難發行新債集資。而中債保險計劃為部分房地產「票據銷售提供全額擔保」，以緩解部分發展商的資金流動壓力。分析師表示，雖然私營房地產公司有資格申請債券擔保，但這並不意味該計劃能容易展開，但在「某一程度上」能提升內房的資金流動性。

此外，龍湖昨日亦公布10月營運數據，單月實現總合同銷售金額202.1億元，按年減少21.97％，合同銷售面積138.4萬平方米。截至今年10月底，累計實現總合同銷售金額1657.7億元，按年跌27.24％，合同銷售面積1029萬平方米。