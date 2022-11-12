巴菲特再沽比亞迪套11.4億 歷來最大手

4次沽貨 一次比一次大手

市場人士分析，目前仍難以估計巴菲特會否盡沽手上股份，不過有見其加快減持節奏，以及整體板塊表現亦相當波動，相信比亞迪未來沽壓頗大。

今次已是巴菲特第四度披露減持比亞迪，同樣因觸及整數百分比持股量變動而需作披露。巴菲特完成月初第三次披露減持後，仍持有17.92%或1.97億股，今次披露距離上一個減持日、即11月1日僅5個交易日，惟期間已減持1.3%或1428.5萬股，減持速度明顯加快；相當於平均每個交易日急沽約285.7萬股，佔比亞迪期內日均成交約1149萬股的約24.9%。

按期間5個交易日平均價每股193.98元計，股神大約套現27.7億元。再計及8月底巴菲特首次披露減持前的持股量由20.04%降至最新公布的16.62%計，兩個多月持續減持合計已套現近48.7億元。

根據中央結算系統（CCASS）的持股紀錄，巴菲特不斷沽貨的同時，北水亦持續買入比亞迪。由8月24日、即巴菲特首次沽貨至11月8日期間，反映北水持倉的滬深港通持股量由5.08%增長2.17個百分點至7.25%，巴菲特的持股量就由首次減持前的20.04%降至16.62%。

北水接貨 持倉增至7.25%

比亞迪本周公布推出高端汽車品牌「仰望」，定價將介乎在80萬至150萬元人民幣，預料於明年初正式發布產品，股價昨日跟隨大市向好，收市報193.4元，升8.65%。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基相信，比亞迪10月營運數據表現良好，加上推出新產品帶動股價向上，巴郡亦會趁價升而沽貨，相信接下來股價將會持續拉鋸，有一定沽壓。

分析：股神成本價低 料續套現

林樵基指出，巴郡截至9月底的季績顯示投資錄得虧損，雖然比亞迪只佔巴郡投資的一小部分，不過以巴菲特每股成本價僅8元計，亦有機會轉持現金繼續套現。同時，考慮到內地汽車板塊表現波動，競爭激烈以及內地經濟欠佳，建議投資者要小心為上，並非行業首選。