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恒大原深圳總部 75.4億人幣掛牌轉讓

【明報專訊】中國恒大（3333）原深圳總部以75.4億元人民幣掛牌轉讓。據深圳公共資源交易中心披露，受轉讓人委託，以掛牌方式公開轉讓南山深灣片區的T208-0054地皮使用權，地上建築物、附着物。該地皮面積約1.04萬平方米，競買申請於11月26日截止。據出售資料顯示，該項目正處於抵押狀態，已於去年9月開始停工，項目基坑樁基礎已完成，基底承台和坑中坑尚未完成，使用權按現狀轉讓。上述地皮是恒大在2017年以55.52億元投得，當時有意建立「深圳灣超級總部基地」，原計劃2024年竣工。

事實上，恒大自去年9月爆出債務問題後，旗下不少資產被債權人申請委任接管人接管。本周一恒大附屬公司持有的一幅元朗未開發地皮，被資產接管人以6.37億美元（約49.92億港元）出售，所得款項用於償還恒大在該項目的債務，該項目錄得約60.06億元虧損。

聯邦制藥：恒大3.415億人幣未付

此外，聯邦制藥（3933）日前（9日）發公告表示，有關恒大通過恒大（成都）投資集團旗下聯邦制藥成都公司的交易，恒大仍有最後三期款項共3.415億元人民幣未付。事實上，聯邦制藥管理層早於去年年報表示，認為最後三期款項「不太可能收回」，因此已為其作出全數撥備。

據公告顯示，聯邦制藥已於3月7日向廣州市中級人民法院提出訴訟請求，向恒大追討未支付應收對價和相關損失，於3月14日收到立案通知，由於廣州法院有大量恒大訴訟案需處理，集團的訴訟案將轉至成都市中級人民法院審理。據當時《投資合作協議》規定，項目對價以分期方式支付，聯邦制藥已收到對價的首五期付款，連同利息合共6.068億元人民幣。