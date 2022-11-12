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施永青：中原擬關一半分行 除非業主減租三成才考慮續租

標籤：經濟

【明報專訊】疫情持續，香港與內地和國際社會仍未恢復全面通關，加上加息陰霾、俄烏戰事影響環球經濟等多項負面因素夾擊下，本港樓市氣氛近月急轉直下，促使兩大龍頭代理行開始積極「瘦身」。中原地產創辦人施永青向旗下員工透露，希望只保留中原在港約一半分行數目，以目前中原在港擁有近470間分店計，意味有機會削減逾200間分行；至於美聯，8月至今主要透過自然流失，前線員工減少約500人，約佔員工總數一成。

明報記者 林可為

近期多項樓市數據均欠理想，如差餉物業估價署最新數據顯示，9月私宅售價指數連跌4個月、屬2019年1月以來逾3年半最低。成交方面，10月整體一手住宅僅錄約355宗成交，按月跌逾四成、屬3月第五波疫情爆發以來7個月低位；二手住宅方面，十大指標屋苑8月至10月每月成交量均徘徊約160宗，本月至今更只錄約36宗成交。若以地產代理監管局最新數據，上月全港持牌地產代理總數共41,489人計，反映僧多粥少的嚴峻局面。

「為了活下去，就要有行動」

施永青回應查詢指，現時都是摸着石頭過河，逐步開展「瘦身」，並指香港若可實施「0+0」檢疫安排，相信經濟和樓市才見好轉。事實上，施永青近日在不同場合表示，去年第4季至今，中原只有1至2個月錄得盈利，直言「（中原）不可能長期這樣撐下去，養不起『咁大班人』，為了活下去，就要有行動。」至於他所指的行動，正是削減分店和人手，但指不會如全球首富馬斯克般，一刀切削減Twitter一半員工。

他又指，現時樓市成交量分別僅屬正常市况的二分一，以及高峰期三分一，中原要面對現實，「瘦身」已事在必行。施續稱，中原每間分店的租期平均為2年至3年，每段時間都會有分店租約期屆滿，現時會以不續租為優先考慮。至於哪類分店「有得留低」，施永青列出兩項條件，第一為傾談續租時，業主願意減租三成或以上才「有商量」，否則棄守；第二為舖位處於戰略位置，現時目標是只留下一半分店數量。資料顯示，現時中原在本港有約6300名員工、近470間分店；換言之，中原有機會棄守逾200間分店。

美聯近月已削減約500人

另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明回應查詢指:「代理底薪不高，生意差時自然離開，集團8月至今有約600餘人透過自然流失離開，但同期又有百餘人加入，即實際流失人手約500人。以公司員工原本員工總數約5200至5300人計，現時下調至約4700人，即流失約一成人手。」布續指，分店如續租時若不獲減租至理想水平，亦傾向不續租，美聯8月至今有20餘間分店不續租離場。