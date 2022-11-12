太古城兩房遺產貨不足800萬沽

重返6年前同類樓價水平

中原地產高級區域營業董事張光耀表示，太古城本月至今暫錄2宗成交，其中天山閣低層G室，實用面積536方呎，2房間隔，屬遺產貨，以742.8萬元易手，實呎13,858元，成交價重返約2016年中水平。原業主2011年595萬元購入，持貨約11年帳面升值147.8萬元，其內升幅約25%。

事實上，屋苑2房亦曾跌穿800萬元，位於建安閣中層F室，實用面積503方呎，上月份以785萬元成交，實呎約15,606元。

另外，多個屋苑續有蝕讓個案，包括部分未補價居屋，市場消息指，筲箕灣東盛苑低層08室，實用面積407方呎，2房間隔，早前以375萬元未補價沽出，低市價約6%，實用呎價9213元。

資料顯示，原業主2019年3月以428萬元未補價購入，因移民關係沽貨，持貨逾3年半，帳面蝕約53萬元或逾12%，若連使費計料實蝕約73萬元或約17%。

東盛苑未補價移民盤 3年半實蝕近兩成

中原地產分行經理陳賢欣表示，東涌東環2A座中層2室，實用640方呎，3房1套間隔，以785萬元易手，實呎12266元，為屋苑同類戶近兩年來首失守800萬元成交。

原業主2019年11月以800萬元購入，趁樓價回落，為子女遷往市區優質校網區，持貨約3年，帳面微蝕15萬元，若連同使費計料實蝕逾60萬元或近8%。

中原地產資深區域營業經理胡耀祖則指，馬鞍山翠擁華庭7座低層A室，實用757方呎，3房1套間隔，以718萬元易手，實呎9485元，做價重返約2017年水平。不過，原業主2005年以308萬元購入，持貨約17年，帳面仍獲利約410萬元或逾1倍。