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澐璟最高八成一按 推代付印花稅優惠

標籤：經濟

【明報專訊】華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、樓花期長逾2年的啟德跑道區新盤澐璟，早前推出首批118個單位於下周一起招標，發展商將為買家提供最高樓價八成一按，並享最高樓價4.25%代繳印花稅優惠。

據澐璟招標文件所見，發展商分別透過指定財務機構為澐璟買家提供一按貸款，或輕鬆一按貸款，若買方選用一按貸款，成交價1000萬元或以下單位最高可借樓價80%，而1000萬以上則可借樓價70%，年期最長25年，全期息口為P減2.5厘（P為5.625厘）。

連方I一周收250票 超額逾7倍

若買家選用輕鬆一按貸款，樓價1800萬元或以下最高可借樓價80%；1800萬元以上至3000萬元，則可借樓價75%；3000萬元以上最高可借樓價70%，金額上限為3000萬元，年期最長同為25年，首24個月息口為P減2.25厘（P為5.75厘，下同），其後為P加0.75厘。另發展商又為買家提供最高樓價4.25%代繳印花稅優惠。此外，發展商除為買家提供180天、360天付款外，選用建期付款買家只需於標書獲發展商接納當日及120天內各付樓價5%外，餘下90%於收樓時（關鍵日期為2024年12月）支付。

另外，發展商亦設靈活付款計劃，除標書獲發展商接納當日需付樓價5%訂金外，餘下之95%則可於收樓前分4期支付。

此外，萬科香港鄰近深水埗站連方I今日首輪開售30伙，市場消息指，項目至昨日截票，過去7日共收約250票，超額認購超額逾7倍。太古地產（1972）灣仔EIGHT STAR STREET昨修訂價單，取消3%的特別折扣優惠，個別單位加價不足1%。