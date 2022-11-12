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葵涌住宅地收9標書 本地薑為主

標籤：經濟

【明報專訊】樓市吹淡風，近月地價持續調整，發展商趁機吸納地皮。葵涌荔崗街一幅可建25萬方呎樓面的住宅地皮昨日截標，地政總署獲收9份標書，入標大多為本港發展商，包括以獨資入標的新地（0016）、信置（0083）、會德豐、嘉華（0173）、中信泰富、漢國置業等。

最高估值近19億 樓面呎價7500元

美聯測量師行董事林子彬指，發展項目需興建特定的配套設施，此將反映在入標價上，在經濟環境及市况影響下，料發展商出價審慎。葵涌荔崗街地皮面積4.18萬方呎，作私人住宅用途，最高可建樓面約25.06萬方呎。若作非工業（不包括私人住宅、倉庫、酒店及加油站）用途，最高樓面將按照賣地條件中的相關特別條件計算。

據賣地章程，地皮旁邊有一幅山坡及護土牆，中標財團需負責興建公共交通交匯處、展能中心及智障人士宿舍，涉及面積將一併計入建築樓面，日後政府會回購這些社區設施。綜合市場估計，以純住宅發展計，地皮估值約9億至18.8億元，預計每呎樓面地價約3600至7500元。

長沙灣道兩地重建申增萬呎樓面

另近年以商廈發展為主的第一集團，早前就長沙灣道兩個地盤向城規會提交改劃申請，擬建兩幢商廈，預計提供31.1萬方呎，較過去提交方案多約1萬方呎。

據城規會文件顯示，申請地點涉兩幅地皮，其中長沙灣道924至926號地盤面積約1.2萬方呎，申請人擬以不多於14.4倍發展，興建1幢29層高的商廈，總樓面約17.28萬方呎，較舊發展方案多數百方呎。

申請人同時修訂長沙灣道916至922號項目的發展方案，位於長沙灣道924至926號旁，同樣以不多14.4倍作發展，興建1幢29層高商廈，總樓面約13.82萬方呎，較舊發展方案12.92萬方呎樓面，增加約9000方呎或7%。申請人亦指，將在面向長沙灣道的大廈外牆（1樓、部分2樓和3樓）加裝垂直綠化，連同在地面「非建築用地」地帶上種植的兩棵樹，以改善街道景觀及公共空間的景觀質素。