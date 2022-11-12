上月強積金整體回報跌3% 人均蝕6330元

今年至今人均蝕62422元

據GUM資料顯示，10月份歐洲股票基金表現較好，回報升8.8%，惟今年至今跌27.8%；其他股票基金10月份回報升6.6%，今年至今跌11.2%，已冠絕所有股票基金類別。10月份損失最多的股票基金為香港股票基金、香港股票（指數追蹤）基金兩組，均跌約14.4%。

預設投資策略（核心累積基金）10月份回報升2.9%，今年至今跌17.2%；預設投資策略（65歲後基金）10月份回報微升0.5%，今年至今倒跌15.1%。其他混合資產基金10月份回報跌幅介乎0.8%至2.2%，普遍基金股票比例愈高，回報愈差。

強積金保守基金無升跌，成固定收益基金附屬指數排行榜首名，其他固定收益基金10月份回報均跌0.2%至2%不等。

GUM表示，10月強積金基金表現升跌不一，季節性的樂觀、美國中期選舉將至，以及市場預期美國聯儲局貨幣政策轉向，刺激10月歐美及環球股市反彈，但中港股市受疫情升溫及中美緊張局勢影響而持續下跌。10月GUM強積金綜合指數跌3%，股票基金指數跌約6%，混合資產基金指數跌近1%，固定收益基金指數跌0.6%。