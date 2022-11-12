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堡獅龍首3季收益 按年跌19%

標籤：經濟

【明報專訊】年底消費旺季未到，零售業仍面臨壓力。堡獅龍（0592）公布截至9月底止首3季業績，持續經營業務之收益按年減少19%至4.25億元，毛利跌25%至1.94億元，毛利率跌3個百分點至46%。據公告顯示，截至9月底，堡獅龍存貨周轉期為210天，去年同期為149天，現金淨額為1.67億元，去年同期為3.43億元。

堡獅龍表示，致力重塑品牌形象，以融合街頭和潮流文化及加入運動元素的設計，吸引年輕的新消費者，未來數年新品牌將處於投資期，加上疫情及經濟因素，投資期內可能繼續虧損。集團指出，為減輕疫情影響，集團亦將對新店開張及成本控制採納審慎方針。

母企非凡中國期內純利挫七成

另外，堡獅龍母企非凡中國（8032）亦公布截至9月底止首3季業績，期內純利錄得10.2億元，去年同期為34.6億元，按年瀉70.5%，但因Clarks季內貢獻約4.09億元利潤，抵消部分虧損。

期內非凡中國綜合收益錄得41.2億元，按年大增3.2倍，主因是今年7月初完成收購Clarks，其收益及業績併入集團報表，減少主因是去年上半年錄得出售兩間公司，涉及收益33.4億元及5290萬元，均為非經常性項目，但亦因收購Clarks所產生的議價收購收益約9.3億元，跌幅有所抵消。

合併Clarks收入帶動整體營收大升

集團表示，Clarks於歐美市場因疫情後的消費反彈而增長，其業務恢復盈利，合併Clarks的收入帶動整體營收大升。集團補充，目前旗下品牌主要經線下銷售、網絡推廣，但亦逐步開拓自有線上平台推廣產品，緩解疫情衝擊，亦會留意市場上具備潛力的品牌，積極拓展業務版圖。另昨日堡獅龍股價升逾6%至0.345元；非凡中國升1%，收報1.01元。