moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

譚仔中期少賺四成 內地及海外虧損擴大

【明報專訊】譚仔國際（2217）公布截至今年9月底止上半年業績，期內溢利按年下跌40%至8277.5萬元，每股基本盈利為6.2港仙。當中香港經營溢利下跌24.1%，內地及海外市場經營虧損亦擴大逾4.6倍。集團表示，在探索與控股股東Toridoll日本旗下的品牌合作，以把握增長機遇及加強成本控制。

集團期內的餐廳經營利潤按年下跌29%至2.16億元，經營利潤率亦按年下跌8.6個百分點至17.1%。

期內餐廳經營利潤按年跌29%

集團指經營利潤下跌主要受食品、飲料及手續費佔收入比例上升，餐廳表現不佳令耗材及包裝開支、使用權資產折舊、租金及相關開支佔比增加，以及進軍日本市場的廣告成本；同時，中國內地、新加坡及香港的市場營銷及品牌推廣開支普遍上升，都拖累了經營利潤率，惟預計下半財年的經營利潤率將趨向穩定。

截至今年9月底 共經營208間餐廳

受餐廳網絡拓展所帶動，集團上半財年收入按年上升6.8%至12.6億元。譚仔指出，香港業務在截至9月底止的第二季已回升至第五波疫情前水平，亦如期完成開店目標。內地業務方面，受大灣區疫情管控措施所影響，將在具策略性的地點開業，以及擴大外賣自取及外送服務規模，亦實施多項成本控制措施，以減低食物及勞工成本。

截至今年9月底止，集團一共經營208間餐廳，將如期推進上市時的門店規劃，即至2024年3月底止再開79間新餐廳。譚仔昨日開市前公布業績，收市升5.9%至1.8元。