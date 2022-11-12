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馬紹祥：按步驟解決難題 克服恐懼

標籤：經濟

【明報專訊】馬紹祥（Eric）年少時經常作夢，後來決心實踐夢想，懂得他這匹千里馬的伯樂，亦在工作中出現，給Eric發揮的機會。面對難題時，他會停一停，想一想，以解答數學難題的方法，先分析、再綜合，按步驟去做，就是面對困難也不慌張。他鼓勵年輕人要找到自己的夢想，做回自己。

撰文 關樹楨

Eric在中學時遇上一名好老師，教同學處理數學難題時要先分析，再按步驟去解決難題，讓Eric從此打好數學基礎。Eric上課時常凝望窗外每天在變的建築工地，觸發他對工程的好奇心。他開始主動借閱書籍學習工程，這份對工程的熱忱驅使他在理工學院（現時的理工大學）選修工程學系。Eric因找到自己的興趣，學習開始漸上軌道，培養出解決難題的軟實力。

1986年大學畢業後，Eric即加入政府當助理工程師。為了追求新知識，做了8個月便轉到一家首次來港開業的小型外資公司。該公司的外國專家，都很耐心傳授Eric知識和經驗。可惜在項目接近完成前，公司還未接到新工程項目，於是Eric便轉到另一家中型公司Binnie & Partners，一做便是10年。他負責天水圍新市鎮發展一個公私營合作項目。這個項目進展神速，政府1984年開始接手，1986年填海，樓宇在1991年已開始入伙。Eric很高興能參與這項工程，讓他體會到香港人辦事能兼備規劃與速度。

陳茂波游說 回港加入政府

在Binnie工作時，聘用Eric的上司成為了他的伯樂與導師；Eric從他身上學曉工程學問之餘，還有項目管理與待人處世技巧，不論面對任何困難，都要冷靜面對，就像他的數學老師所教，依步驟逐步解決問題，克服恐懼，渡過每個難關。10年後，Eric有機會加入另一家大型顧問公司AECOM，讓他更深入了解行業和建立更廣闊的脈絡，從此Eric涉足的範疇不斷擴大。

2014年，Eric再加入政府，不惜大幅減薪四成，當上發展局副局長。這一切始於他跟時任局長陳茂波的一次會面，彼此交流了在工程、房屋政策、海外工作的觀點，感到惺惺相惜。陳局長便游說Eric返港，運用其專業知識服務香港。多年來Eric心繫香港，這個提議給他回饋社會的機會，於是便決定再轉換跑道，走進發展局這個熱㕑房工作了4年。其間Eric經歷過一連串塌樓事故，需要面對傳媒解釋責任，幸獲團隊通力合作，定出危機處理的步驟，渡過難關。2017年因政府換屆，Eric離開發展局，出任香港科技園公司首席顧問，為「港深創新科技園」做好相關規劃，成立新公司，奠下營運基礎。

感舊業務發展有限 轉攻大灣區

2018年，Eric在朋友引薦下與新世界集團主席鄭家純會面。兩人一拍即合，Eric即被安排接替離任在即的新創建CEO。鄭主席給他的任務是為集團重新釐定發展方向。Eric有見於集團原先擁有的巴士、渡輪、環境管理、港口設施等業務發展空間已盡，於是尋找更合適的營運商接手，集中資源經營更高潛質的項目，為股東帶來更高收益。集團的革新概念是為市民創立服務生態圈，把投資集中在內地公路、現代物流等，培育管治團隊，以配合區域內經濟高速發展。

大灣區的經濟發展與國家互相緊扣，現今集團有近半營運收入來自內地，Eric預計投資會不斷擴大，以滿足社會因發展而衍生的需要。由於現今大灣區經濟已從製造業擴展到金融、科技、重工業等，需要保險產品配合；他希望集團的保險公司，能服務大灣區內8000萬市民和新興行業。由於各項目的規模龐大，需要先作調研，評估市場潛質，為集團創造協同效益。

Eric表示新世界集團也非常重視創造共享價值（CSV），希望與社會上各持份者共享成果。在新冠疫情初期，公司即利用在工程、物流和人力資源上的優勢，短期內在港生產高質的口罩，用口罩提取機免費派給有需要的市民。今年初團隊更在網上策動了一個「Share for Good愛互送」的捐贈配對平台，讓有能力的有心人捐贈物資或款項代購，結果在一個半月內籌得4500萬元物資，令20萬人次受惠。

另外，當得知染疫者急需血氧計，便即透過集團旗下醫院的採購渠道，即時採購了1萬部血氧計，分派到有需要人士手中，並請來醫生拍片教導使用方法，間接減輕了當時醫院的壓力。疫情下，公司內職員熱心參與義務工作，關顧有需要者及令支援快速到位，彌補市場上的不足。集團更向政府提出「新世界建好生活」計劃，減輕供樓首期所需款項，提供漸進式供款方案，幫助年輕人上樓。

（與CEO對話2022）