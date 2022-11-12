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軟銀靠沽阿里止血 季賺1702億 7.8億投資FTX成輸家 料需全數減值

【明報專訊】軟銀（日：9984）在截至9月底的第二財季扭虧為盈。受惠於減持阿里巴巴（9988）股票獲得5.37萬億日圓（約3017億港元）收益，助軟銀上季錄得3.03萬億日圓（約1702億港元）利潤。相比截至6月底的首財季，軟銀虧損3.16萬億日圓（按當時匯率計算約1838億港元）。

美股3大指數周四大幅攀升後，道指早段回落。美國10年期國債孳息率回落至3.8厘水平，納指早段升逾1%。加密貨幣交易所FTX昨宣布破產（詳見B3版），拖累加密貨幣價格下滑，比特幣回落至1.6萬美元水平。受中國放寬防疫措施帶動，國際油價午夜前升3%。

願景基金上季再蝕573億

由於此前環球科技股受壓，軟銀旗下願景基金部門已連續3季錄得巨額虧損，繼首財季虧損2.33萬億日圓（按當時匯率計算約1355億港元）後，第二財季再虧1.02萬億日圓（約573億港元）。截至9月底，願景基金的股票投資組合淨值錄得1.19萬億日圓（約688億港元）虧損，其中3640億日圓（約205億港元）虧損來自對商湯（0020）的持股。

軟銀創辦人孫正義將其電訊業務轉型為創投企業後，一直希望重演早年投資阿里巴巴的成功先例，惟其投資接連失誤，加上科技股在環球加息浪潮中急瀉，令其投資嚴重虧損。除了商湯， 願景基金對美國外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）的持股價值也下跌2250億日圓（約126億港元），對印尼科技巨頭GoTo Group的持股則損失1080億日圓（約61億港元）。

《華爾街日報》引述知情人士透露，軟銀對爆煲的加密貨幣交易所FTX也投資近1億美元（7.8億港元），預計軟銀將會把持有的FTX股份全數減值。

孫正義：未來專注Arm發展

投資接連損手，孫正義和軟銀透過出售阿里巴巴和優步（美：UBER）股票，籌集資金支撐其資產負債表，並進行股票回購。受回購推動，軟銀自9月底的股價升約四成。由於軟銀加快股票回購，再次引起外界揣測孫正義可能將軟銀私有化。

軟銀正採取防守策略，新投資已大致暫停，未來的投資策略很大程度取決於旗下晶片設計公司Arm能否成功上市。Arm第二財季稅前利潤按年跌77%至58億日圓（約3.26億港元）。

近期半導體股表現轉弱，令Arm的IPO不容有失。孫正義昨表示，這是他主持的最後一次財報會議，未來他將專注於Arm的發展，以後的財報及軟銀日常事務，將交由財務總監後藤芳光處理。孫正義表示：「後藤比我適合防守，我是一個好鬥的人，不是防守的人。」他過往一直利用財報會議談論投資理念，吸引很多投資者捧場。

（綜合報道）

[國際金融]