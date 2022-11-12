moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

馬斯克指人手仍過剩 警告Twitter或破產

【明報專訊】剛完成大規模裁員的Twitter，有多名管理層集體請辭。在公司內部陷入混亂之際，Twitter行政總裁馬斯克周四在首次全體會議警告，若繼續入不敷支，Twitter明年可能會有「數十億美元的淨負現金流」，「破產並非沒有可能」，期望員工以「瘋狂的緊逼感」投入工作。

馬斯克稱，即使裁員五成，仍人手過剩。他又提到，最近出售近40億美元Tesla股票是為了拯救Twitter。據稱，他向全公司發出的電郵亦警告，如果不能透過增加訂閱收費，抵消廣告收入下降的影響，Twitter可能無法捱過將要來臨的經濟衰退。馬斯克此前透露，Twitter每天虧損400萬美元。

多名高層集體離職

在公司前景不明之際，多名涉及網絡安全、客戶私隱及合規的Twitter高級管理層集體離職，令外界憂慮其保障用戶數據安全的能力。美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，正跟進Twitter的動向，並為此深感憂慮。

《紐約時報》指出，部分高層是在Twitter向FTC提交合規報告的截止日期前一天辭職。FTC一直監察該公司對客戶的私隱保障，以作為2011年雙方就私隱問題達成的和解協議的一部分。《紐時》引述Twitter的內部通訊指出，該公司通常會在推出產品前，審查是否存在私隱問題，以避免FTC罰款。由於馬斯克入主後開發產品的速度加快，工程師可能被迫「自行認證」，以符合合規要求。

近期該公司推出的身份驗證訂閱服務，引發大量偽冒帳戶登記。在這關鍵時刻多名相關高層離職，可能增加該公司違反監管要求的風險。Twitter在5月已因出售用戶數據被罰款1.5 億美元。目前以7.99美元註冊驗證服務的選項，已從iOS應用程序消失。

多家華爾街大行此前借出130億美元助馬斯克收購Twitter，但至今未能打包相關債務出售。據稱，一些基金提出以六折向銀行收購部分債務，而這通常是對財困企業的開價。

（綜合報道）

[國際金融]