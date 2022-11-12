馬斯克指人手仍過剩 警告Twitter或破產

馬斯克稱，即使裁員五成，仍人手過剩。他又提到，最近出售近40億美元Tesla股票是為了拯救Twitter。據稱，他向全公司發出的電郵亦警告，如果不能透過增加訂閱收費，抵消廣告收入下降的影響，Twitter可能無法捱過將要來臨的經濟衰退。馬斯克此前透露，Twitter每天虧損400萬美元。

多名高層集體離職

在公司前景不明之際，多名涉及網絡安全、客戶私隱及合規的Twitter高級管理層集體離職，令外界憂慮其保障用戶數據安全的能力。美國聯邦貿易委員會（FTC）表示，正跟進Twitter的動向，並為此深感憂慮。

《紐約時報》指出，部分高層是在Twitter向FTC提交合規報告的截止日期前一天辭職。FTC一直監察該公司對客戶的私隱保障，以作為2011年雙方就私隱問題達成的和解協議的一部分。《紐時》引述Twitter的內部通訊指出，該公司通常會在推出產品前，審查是否存在私隱問題，以避免FTC罰款。由於馬斯克入主後開發產品的速度加快，工程師可能被迫「自行認證」，以符合合規要求。

近期該公司推出的身份驗證訂閱服務，引發大量偽冒帳戶登記。在這關鍵時刻多名相關高層離職，可能增加該公司違反監管要求的風險。Twitter在5月已因出售用戶數據被罰款1.5 億美元。目前以7.99美元註冊驗證服務的選項，已從iOS應用程序消失。

多家華爾街大行此前借出130億美元助馬斯克收購Twitter，但至今未能打包相關債務出售。據稱，一些基金提出以六折向銀行收購部分債務，而這通常是對財困企業的開價。

（綜合報道）

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