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亞馬遜削成本 擬向未錄盈利業務開刀

【明報專訊】美國科技企業紛紛裁員削減開支之際，亞馬遜（美：AMZN）據稱準備向尚未錄盈利的部門開刀。《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）正領導廣泛的成本審查措施，準備縮減尚未盈利的業務規模，家庭語音助理Alexa的設備部門是重點的審視對象之一。

據稱，該業務僱有逾1萬員工，獲亞馬遜巨額投資。《華爾街日報》接觸到的內部文件顯示，近年亞馬遜包括Alexa的設備部門，每年營運虧損超過50億美元。消息指，亞馬遜正考慮應否專注於為Alexa增加新功能，惟需要更大的投資，而很多客戶僅使用少數功能。

語音助理部門或受影響

部分知情人士稱，在為期數月的成本檢討期間，亞馬遜已通知部分尚未盈利部門的員工，在亞馬遜的其他崗位尋找工作，因為他們的團隊將受到削減成本影響。這種節流措施，與該公司在疫情期間的大規模擴張形成強烈對比。

環球經濟轉弱之際，英國第三季GDP初值按季跌0.2%，較經濟師預期的0.5%跌幅輕微。這是英國去年首季以來，GDP首次按季萎縮，不過這可能是英國漫長衰退的開始。英倫銀行上周警告，若利率如市場預期般大幅攀升，英國將陷入為期兩年的衰退。受英女王國葬的公眾假期等影響，英國9月GDP按月大跌0.6%，跌幅大於經濟師預期的0.4%跌幅。將在下周公布財政規劃的財相侯俊偉表示，需作出「極其艱難」的決定，以恢復信心和經濟穩定。

（綜合報道）

[國際金融]